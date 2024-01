Quectel anuncia la primera certificación industrial de un módulo de comunicación por satélite en la red Skylo

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–CES – Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones IoT, se complace en anunciar la exitosa certificación del módulo habilitado para NTN de Quectel, el CC660D-LS, para su uso en la red por Skylo, el proveedor líder de servicios de red no terrestre (NTN). El módulo es el primero certificado por Skylo para su uso en su red y permite una conectividad IoT-NTN fluida y fiable para cualquier dispositivo estándar que incorpore el módulo y tenga vista al cielo.









Quectel desarrolló el módulo CC660D-LS específicamente para proporcionar capacidades de comunicación por satélite bidireccionales, fiables y eficientes. Con la certificación del módulo en la red Skylo, las empresas y organizaciones pueden aprovechar el poder de la conectividad satelital ubicua de Skylo para habilitar aplicaciones IoT en entornos remotos y desafiantes, garantizando que los datos se transmitan de forma segura y confiable.

El módulo CC660D-LS ofrece una serie de opciones de conectividad flexibles, que abarcan conexiones de banda L, banda S y banda 23. En particular, este módulo está equipado para admitir conexiones de red no terrestre IoT (IoT-NTN) 3GPP versión 17, lo que refleja sus avanzadas capacidades. Al dar prioridad a una conectividad fiable, el módulo CC660D-LS se destaca por facilitar la comunicación bidireccional. Además, el módulo amplía su compatibilidad a redes de servicios IP y no IP. Esta doble capacidad garantiza no solo una conectividad mejorada, sino también una mayor disponibilidad del servicio. El módulo CC660D-LS es una solución completa para necesidades de conectividad robustas y versátiles.

“Estamos encantados de que Skylo haya certificado nuestro Módulo de Comunicación Satelital NTN para su red”, dijo Norbert Muhrer, presidente y CSO de Quectel Wireless Solutions. “Esta certificación refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones de comunicación por satélite de alta calidad a nuestros clientes en todo el mundo. Al colaborar con Skylo, permitimos a las empresas desbloquear nuevas oportunidades y alcanzar sus objetivos de IoT, independientemente de dónde se encuentren”.

El proceso de certificación de Skylo incluyó pruebas y evaluaciones rigurosas para garantizar que el módulo CC660D-LS cumple las estrictas normas de calidad y rendimiento, incluidas las normas 3GPP Release-17 y las cualificaciones Standards Plus de Skylo. La red de Skylo está diseñada para brindar una cobertura global, asegurando que los dispositivos IoT equipados con el módulo de Quectel puedan permanecer conectados en áreas con infraestructura terrestre limitada.

“Estamos encantados de dar la bienvenida al módulo CC660D-LS de Quectel a nuestro ecosistema de dispositivos certificados”, dijo el Dr. Andrew Nuttall, CTO y cofundador de Skylo. “Esta certificación es un testimonio de nuestro compromiso de proporcionar la conectividad IoT basada en satélite más fiable y expansiva”. Al asociarnos con líderes de la industria como Quectel, capacitamos a los fabricantes de dispositivos de todo tipo para ampliar sus aplicaciones IoT, añadir flujos de revisión adicionales y ofrecer una experiencia de cliente superior que no requiere ningún cambio en el comportamiento del usuario”.

El módulo CC660D-LS de Quectel es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluido el seguimiento de activos, gestión de flotas, agricultura, marítimo, y más. El diseño compacto del módulo y su bajo consumo de energía lo convierten en una opción ideal para dispositivos IoT alimentados por batería que requieren conectividad ininterrumpida a largo plazo.

Los módulos IoT de Quectel se desarrollan con la seguridad en el centro. Desde la arquitectura del producto hasta el desarrollo de firmware/software, Quectel incorpora prácticas y estándares líderes en la industria, mitigando posibles vulnerabilidades con casas de pruebas independientes de terceros e incorporó prácticas de seguridad como la generación de SBOM y archivos VEX, así como la realización de análisis binarios de firmware en todo el ciclo de vida de desarrollo de software.

Los desarrolladores de IoT ahora pueden agilizar su proceso de desarrollo combinando los módulos de Quectel con las antenas y los servicios de precertificación de Quectel, reduciendo de forma eficaz tanto los costos como el tiempo de comercialización de sus dispositivos IoT. Para el módulo satélite CC660D-LS, Quectel ofrece las antenas YECN028AA y YFCA011AA, proporcionando a los desarrolladores opciones versátiles para mejorar la conectividad y acelerar el despliegue de sus soluciones innovadoras.

Acerca de Quectel

La pasión de Quectel por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Somos una organización muy centrada en el cliente y un proveedor global de soluciones IoT respaldado por un soporte y unos servicios excepcionales. Nuestro creciente equipo mundial de 5900 profesionales marca el ritmo de la innovación en módulos celulares , GNSS , Wi-Fi y Bluetooth, así como en antenas y servicios.

Con oficinas regionales y soporte en todo el mundo, nuestro liderazgo internacional está dedicado al avance de la IoT y a la construcción de un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.quectel.com , LinkedIn , Facebook , y X .

Acerca de Skylo

Skylo Technologies es un proveedor de servicios NTN con sede en Mountain View, California, que ofrece un servicio que permite a los módems y dispositivos celulares conectarse directamente a través de los satélites existentes. Los dispositivos conectados por satélite son gestionados y atendidos por la NTN vRAN comercial de Skylo, que cuenta con una estación base y un núcleo nativos de la nube basados en estándares 3GPP. Skylo trabaja con operadores de satélites existentes, operadores de redes móviles terrestres y fabricantes de dispositivos para ofrecer a los abonados una solución de conectividad en cualquier lugar y en cualquier momento que se desplaza sin problemas entre redes terrestres y de satélites. Skylo se centra en ofrecer servicios conectados a las personas que se encuentran fuera de casa y flujos de trabajo conectados a las máquinas que trabajan en sectores críticos como la agricultura, el transporte marítimo, la logística, la minería y otros, además de dispositivos de consumo masivo. Para obtener más información, visite www.skylo.tech, contáctese al info@skylo.tech, o síganos en LinkedIn y Twitter.

