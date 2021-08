Quanergy Demuestra el Primer LiDAR de Estado Sólido Basado en la OPA de la Industria con un Alcance de 100 Metros

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–Quanergy Systems, Inc., proveedor líder de sensores de detección y alcance de luz (Light Detection and Ranging, LiDAR) de estado sólido basados en OPA y soluciones 3D inteligentes para la industria automotriz y la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), anunció hoy la exitosa demostración de conducción de su S3 Series LiDAR, verdadero sensor LiDAR de estado sólido que utiliza una tecnología de arreglos en fase ópticos (Optical Phased Array, OPA) pionera en la industria y un proceso de fabricación de silicio de semiconductor de metal de óxido complementario (Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS) expansible para una producción rentable en el mercado masivo.





La demostración se llevó a cabo en asociación con Zero Electric Vehicle Inc. (ZEV), innovadora empresa de energía sostenible que brinda electrificación de flotas y plataformas de vehículos eléctricos para compañías que buscan maximizar sus activos existentes mientras llevan a cabo la transición al transporte eléctrico.

Para esta prueba, se montó una plataforma de prueba LiDAR de estado sólido con un solo haz de escaneo en un vehículo, junto con cámaras adicionales para facilitar la representación visual. El vehículo de prueba se realizó luego de un vehículo objetivo que conducía a la luz del sol a una variedad de rangos, desde una proximidad cercana hasta una distancia de 100 metros, al mantener la seguridad en todo momento. Se eligió un objetivo con un 10 % de reflectividad para simular objetos muy difíciles de detectar.

“La tecnología de la OPA basada en el CMOS de Quanergy ha demostrado una mejora significativa hacia su adopción en aplicaciones automotrices de amplio alcance”, expresó Jim Maury, presidente de ZEV. “Creemos que la tecnología de la OPA de Quanergy proporciona una solución LiDAR 3D altamente confiable y rentable que es de vital importancia para la industria automotriz”.

El sensor S3 Series LiDAR de Quanergy está diseñado para cumplir con los requisitos automotrices más estrictos para la detección de objetos y la prevención de colisiones. La exclusiva dirección de haz electrónico del sensor sin partes móviles ofrece inmunidad a golpes y vibraciones. El S3 Series ofrece más de 100 000 horas de MTBF (mean time between failures [tiempo medio entre fallas]) y tiene como objetivo un precio de 500 USD para la producción del mercado masivo.

“Estamos muy entusiasmados con esta primera demostración en la industria del alcance de 100 metros logrado a plena luz del día con la tecnología de estado sólido basada en la OPA de Quanergy”, indicó la Dra. Tianyue Yu, cofundadora y directora de Desarrollo de Quanergy. “Nuestro equipo ahora está trabajando para lograr objetivos de rendimiento aún más sólidos, incluidos un mayor alcance, un campo de visión vertical mejorado y velocidad de datos. ¡Estén atentos para más noticias!”

Además de promover la tecnología de la OPA para aplicaciones automotrices, Quanergy está expandiendo rápidamente su alcance y brindando soluciones LiDAR inteligentes a muchas aplicaciones de la IoT. Además de la asociación estratégica con Sensata, en las implementaciones comerciales recientes de la IoT de Quanergy, se incluyen las siguientes:

Para obtener más información, visite www.quanergy.com

En junio, Quanergy celebró un acuerdo definitivo de fusión con CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE: CCAC) (“CCAC”). Tras el cierre de la transacción, la compañía conjunta se llamará Quanergy Systems, Inc. y se prevé que cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) con el símbolo bursátil “QNGY”. El cierre de la transacción está previsto para el cuarto trimestre de 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Acerca de Quanergy Systems, Inc.

La misión de Quanergy Systems es crear soluciones inteligentes, poderosas y accesibles de LiDAR para la industria automotriz e internet de las cosas (Internet of Things, IoT), con el fin de mejorar las experiencias y la seguridad de las personas. Quanergy ha desarrollado el único sensor LiDAR CMOS verdaderamente 100 % en estado sólido basado en tecnología de arreglos en fase ópticos (Optical Phased Array, OPA) para permitir la fabricación en serie de soluciones LiDAR 3D de bajo costo y sumamente confiables. Con las soluciones inteligentes de LiDAR de Quanergy, las empresas ahora pueden utilizar revelaciones de avanzada en 3D para transformar sus operaciones en una diversidad de industrias, como automatización industrial, seguridad física, ciudades inteligentes, espacios inteligentes y mucho más. Más de 350 clientes implementan las soluciones de Quanergy en todo el mundo. Para obtener más información, visítenos en www.quanergy.com.

Acerca de ZEV

Zero Electric Vehicles INC. (“ZEV”) es un fabricante de vehículos eléctricos definidos por software con sede en Arizona. El proceso de fabricación patentado de ZEV permite un desarrollo y una capacitación rápidos de modelos de sistemas de vehículos eléctricos (Electric Vehicle, EV) para satisfacer las demandas de los nuevos clientes de EV. La amplia cartera de tecnología de ZEV en inteligencia de gestión de energía aplicada y control térmico para vehículos eléctricos con batería (Battery Electric Vehicle, BEV) ofrece un EV altamente expansible y configurable para clientes comerciales y de consumo.

ZEV aspira a los más altos estándares para los vehículos eléctricos de “próxima generación” al ofrecer productos confiables de alto valor a clientes globales. ZEV – EV para todos. http://www.zeroevcorp.com/

