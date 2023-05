Quad Investors Network debuta con un consejo asesor y grupos de expertos

ARLINGTON, Virginia.–(BUSINESS WIRE)–La red Quad Investors Network se presentó hoy formalmente en simultáneo con la reunión de líderes de la Quad en Hiroshima, Japón. Esta red es un foro independiente de interesados públicos, privados y filantrópicos de las cuatro naciones Quad, que se fundó para fomentar la cooperación, la colaboración y la inversión conjunta en tecnologías críticas y la resistencia de la cadena de suministro para desarrollar soluciones innovadoras a los principales desafíos económicos y de seguridad en la región del Índico y el Pacífico. Sólo se puede pertenecer a esta red por invitación.

Los gobiernos que participan en el diálogo sobre seguridad, un esfuerzo estratégico entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, también manifestaron su beneplácito por la formación de la junta y la labor permanente de la red para ampliar las oportunidades de capital y asociación en tecnologías críticas y emergentes en toda la Quad.

“Las tecnologías cruciales y emergentes serán determinantes para nuestro futuro. Al tratar de acelerar el desarrollo y la fabricación de estas tecnologías, desde los semiconductores hasta la energía limpia, pasando por la cuántica, la red Quad Investors Network demuestra que las naciones que la integran tienen el enorme potencial de movilizar el talento y la inversión de categoría mundial con el fin de fomentar la prosperidad, la capacidad de adaptación y la innovación en la región del Índico y el Pacífico”, comentó al respecto Jake Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En el marco del lanzamiento, la red Quad Investors Network anunció la formación de un consejo asesor, compuesta por líderes empresariales, de inversión y de pensamiento de talla mundial de las cuatro naciones de la Quad. El consejo asesor comprende al ex director general de Telstra, Andy Penn AO, al ex embajador de Australia en Estados Unidos, Arthur Sinodinos AO, al fundador y director general de Breyer Capital, Jim Breyer, al ex presidente de Bell Labs, Jeong Kim, al presidente emérito de JSR Corporation, Koshiba Mitsunobu y al gerente general de la Federación Empresarial Japonesa, Hara Ichiro.

“La Quad Investors Network constituye un foro importante y apasionante para que los ejecutivos, inversores y tecnólogos colaboren y amplíen el calibre de la inversión conjunta en tecnologías críticas y emergentes, que serán cada vez más importantes en el futuro y para mí es un auténtico honor formar integrar el consejo asesor de la red”, declaró Andy Penn, ex director general de Telstra.

Además, la Quad Investors Network estableció cinco grupos de trabajo de expertos especialistas en inteligencia artificial, semiconductores, energía limpia y minerales críticos, redes móviles y ciencias de la información cuántica.

El empresario e inversor Karl Mehta será el Presidente inaugural de la Quad Investors Network. Mehta es un emprendedor en serie, autor, inversor, ingeniero y funcionario con más de 30 años de experiencia en la fundación, creación y financiación de empresas tecnológicas en los mercados estadounidense e internacional.

“Para mí es un auténtico honor dirigir e integrar un grupo tan eminente de personas y organizaciones que se han reunido para colaborar en algunos de los problemas tecnológicos críticos más acuciantes a los que se enfrenta la Quad”, declaró Mehta. “Voy a trabajar con entusiasmo para seguir avanzando y contribuir a la seguridad económica y nacional de las cuatro naciones de la Quad a través de nuestros esfuerzos”.

Lista completa de los integrantes del consejo asesor de la Quad Investors Network:

Thomas Bell, director general de Leidos

Jim Breyer, fundador y director general de Breyer Capital

Kris Gopalakrishnan, presidente de Axilor Ventures

Hara Ichiro, gerente general de Japan Business Federation

El Hon. Joe Hockey, socio fundador y presidente de Bondi Partners

Ashok Jacob, presidente ejecutivo y gerente de carteras de Ellerston Capital

Lydia Jett, socio gerencial de Softbank Investment Advisers

Jeong Kim, presidente de Kiswe Mobile Inc.

Koshiba Mitsunobu, presidente emérito de JSR Corporation

Arun Kumar, socio gerencial de Celesta Capital

Paul Kwan, socio general de General Catalyst

Nakahama Fumitaka, ejecutivo corporativo y jefe de grupo de banca corporativa y de inversión global de MUFG

Jeff Nuechterlein, socio gerencial de Nue Capital LLC

Andy Penn AO, ex director general de Telstra

Bec Shrimpton, director de Estrategia de defensa y seguridad nacional del Instituto Australiano de Política Estratégica

El Hon. Arthur Sinodinos AO, ex embajador de Australia en Estados Unidos

El Hon. Sugiyama Shinsuke, ex embajador de Japón en Estados Unidos

Yanase Tadao, vicepresidente ejecutivo senior de Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Ankur Verma, vicepresidente senior de Tata Sons

Acerca de la red The Quad Investors Network: The Quad Investors Network (“The Network”) se creó para desarrollar soluciones innovadoras a los principales desafíos económicos y de seguridad que afrontan las naciones Quad de la región del Índico y el Pacífico a través de la investigación y las inversiones conjuntas y las asociaciones estratégicas. La red será un foro independiente compuesto por organizaciones líderes de la industria, el gobierno, el mercado de capitales y el mundo académico de las naciones de la Quad.

