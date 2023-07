QC Laboratories, Inc. obtiene la certificación Nadcap para radiografía computarizada

HOLLYWOOD, Florida–(BUSINESS WIRE)–QC Laboratories, Inc., empresa líder en servicios de inspección y ensayos no destructivos, anuncia que el Performance Review Institute (PRI) le ha concedido la certificación Nadcap para radiografía computarizada (AC7114/10S).





Esta certificación Nadcap es una acreditación muy respetada que distingue a las empresas que demuestran una calidad y un rendimiento excepcionales en el sector aeroespacial. QC Laboratories, Inc. ha cumplido los rigurosos requisitos de la auditoría Nadcap para radiografía computarizada, que incluye estrictas normas técnicas y de calidad, así como una evaluación del personal, las instalaciones y los procesos de la empresa.

«Estamos encantados de haber conseguido esta certificación, que ratifica nuestro compromiso inquebrantable con la prestación de servicios de inspección y ensayos no destructivos de la más alta calidad a nuestros clientes», declaró José Crespo, director general de QC Laboratories, Inc. «La incorporación de la certificación Nadcap para Radiografía computarizada según ASTM E2033, combinada con nuestro potente sistema de rayos X de 450 kV, nos capacita mejor para atender a nuestros clientes suscriptores de Nadcap en los sectores aeroespacial y de defensa, entre otros».

La radiografía computarizada es un método de ensayo no destructivo que utiliza la tecnología de imagen digital para producir imágenes de alta calidad de estructuras y componentes internos. Con esta tecnología se pueden detectar defectos y discontinuidades en los materiales, como grietas, porosidad e inclusiones, sin dañarlos.

QC Laboratories, Inc. destaca por su éxito en la identificación de defectos en piezas metálicas de fabricación aditiva mediante radiografía computarizada. La empresa ha sido capaz de detectar defectos de tan solo 25 micras, lo que resulta crucial a la hora de garantizar la calidad y el nivel de confiabilidad de piezas metálicas complejas fabricadas con metales exóticos y refractarios como los que se usan en componentes de motores de aviones y cohetes, en los que se requiere una gran resistencia y estrictas características termodinámicas.

Ahora, con la nueva certificación Nadcap para radiografía computarizada (AC7114/10S), QC Laboratories, Inc. puede ofrecer estos servicios que cumplen las rigurosas normas técnicas y de calidad de la industria aeroespacial. Esta certificación refuerza aún más la posición de la empresa como proveedor de confianza de servicios de inspección y ensayos no destructivos para clientes de un amplio abanico de sectores.

Acerca de QC Laboratories, Inc.

QC Laboratories, Inc. es un laboratorio de ensayos no destructivos situado en Hollywood, Florida (EE. UU.). Fundada en 1965, la empresa ofrece diversos servicios de ensayo, incluidos ensayos no destructivos (END), procesamiento químico y servicios de consultoría.

QC Laboratories presta servicio a diferentes sectores, como el aeroespacial, la fabricación de aditivos, la automoción, la defensa, la fabricación y los productos de consumo. El laboratorio está acreditado por la American Society for Nondestructive Testing (ASNT) y cuenta con la certificación de la Federal Aviation Administration (FAA) y Nadcap (Performance Review Institute) para servicios de END.

El equipo de QC Laboratories está formado por ingenieros y técnicos expertos en ensayos no destructivos que utilizan equipos y técnicas de ensayo avanzados para ofrecer resultados precisos y confiables. El laboratorio se compromete a prestar servicios de alta calidad y a mantener los más altos niveles de profesionalidad y ética.

Para obtener más información sobre la nueva capacidad de QC Laboratories para el grabado pre-penetrante de piezas metálicas de fabricación aditiva, visite www.qclabs.net o póngase en contacto directamente con el laboratorio.

