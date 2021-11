Q4 Inc. entra en la lista de los Best Workplaces™ 2021 en el sector tecnológico

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR), (“Q4” o “la empresa”), una plataforma de comunicaciones líder para los mercados de capitales, ha entrado en a la lista Best Workplaces™ 2021 en la categoría de tecnología. Este reconocimiento sigue a la reciente inclusión de Q4 en el Top 50 de los mejores lugares de trabajo de Canadá, así como en del Top 50 de las mejores empresas para mujeres y en el Top 50 de las mejores empresas para la inclusión, por tercer año consecutivo.

La plataforma de comunicación de los mercados de capitales de Q4 tiene como objetivo conectar a las empresas que cotizan en bolsa y a la parte compradora y vendedora a través de sus procesos corporativos clave, especialmente en las áreas de relaciones con los inversores, acceso corporativo, investigación y gestión de operaciones. En la actualidad, Q4 ofrece soluciones innovadoras de relaciones con los inversores y acceso a las empresas a más de 2.600 compañías cotizadas y bancos de inversión a través de su plataforma de mercados de capitales. La empresa también ayuda a más de 13 millones de inversores y analistas de ventas al mes a conocer mejor las empresas en las que invierten a través de su plataforma.

Fiable, segura y altamente escalable, la plataforma de Q4 está diseñada para ayudar a todos los participantes en el mercado de capitales a conectar a la empresa adecuada con el inversor correcto, adecuado, a través del banco adecuado, en el momento óptimo. La gran escala de Q4 le ha permitido recopilar grandes cantidades de datos, lo que le proporciona una visión única del comportamiento de los participantes en el mercado de capitales. La empresa ha empezado a aprovechar esta información en beneficio de sus clientes.

Q4 ha crecido rápidamente en los últimos años y recientemente ha comenzado a cotizar con éxito en la Bolsa de Toronto. La empresa ha aumentado el número de empleados a más de 500 en todo el mundo para atender mejor a su creciente base de clientes y seguir mejorando y desarrollando su plataforma de productos y servicios

“Q4 fomenta un entorno de trabajo totalmente conectado, diverso, igualitario e inclusivo”, comenta Darrell Heaps, CEO. “Estamos orgullosos de nuestra cultura, que se basa en nuestros valores compartidos. Estos valores constituyen la base de todo lo que hacemos y nos ayudan a desarrollar y ofrecer productos innovadores y experiencias para los clientes. Llevamos años centrando nuestros esfuerzos en construir Q4 para impulsar el crecimiento y la expansión de forma continuada, y nos comprometemos a cumplir nuestra misión en beneficio de nuestros empleados, nuestra comunidad, nuestros clientes y nuestros inversores”, añade Heaps.

La lista “Best Workplaces en el sector tecnológico”, así como las demás categorías de Best Workplace, se basan en las opiniones directas de los empleados de cientos de empresas encuestadas por Great Places to Work®.

Acerca de Q4:

Q4 Inc. (TSX: QFOR) es una plataforma líder de comunicación de mercados de capital que está transformando el modo en que las empresas que cotizan en bolsa, los inversores y los bancos de inversión toman decisiones para descubrir, comunicar e interactuar entre sí de manera eficiente. La plataforma de tecnología integral de Q4 facilita las interacciones en los mercados de capital mediante sus productos de páginas web especializadas en relaciones con inversores, soluciones de eventos virtuales, soluciones de administración de relaciones con los clientes de mercados de capital y herramientas de análisis de mercados y accionistas. La empresa es un socio de confianza para más de 2.500 empresas públicas, incluyendo el 50 % de S&P 500. Q4 tiene su sede en Toronto, con oficinas en Nueva York y Londres. Más información en: www.q4inc.com.

Acerca de Great Place to Work®:

Great Place to Work es una autoridad mundial en materia de culturas laborales de confianza y altamente productivas. A través de herramientas de evaluación propias, servicios de consultoría y programas de certificación, GPTW incluye los mejores lugares de trabajo del mundo en una serie de listas nacionales publicadas por The Globe & Mail (Canadá) y la revista Fortune (EE. UU.), entre otros. Great Place to Work proporciona los puntos de referencia, el marco y la experiencia necesarios para desarrollar, sostener y recompensar culturas de trabajo excepcionales. Visítenos en www.greatplacetowork.ca o síganos en Twitter en @GPTW_Canada.

