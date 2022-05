Q4 Inc. anuncia los resultados del primer trimestre de 2022

La empresa logró un récord de ventas con la ampliación de la base de clientes, junto con un sólido crecimiento de los ingresos y la expansión de los márgenes

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” o la “empresa”), una plataforma líder en comunicaciones de mercados de capitales, ha anunciado hoy sus resultados financieros para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022. Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario.

“Nuestros resultados del primer trimestre ponen de manifiesto la durabilidad y agilidad de nuestro modelo de negocio”, comenta Darrell Heaps, CEO de Q4. “Aunque los resultados de las líneas superiores y de las líneas inferiores estuvieron en línea con nuestras expectativas, nos entusiasmó especialmente ver el aumento récord de las ventas con la ampliación del número de clientesy la retención de clientes controlables. Creemos que esto demuestra nuestra capacidad para ofrecer a nuestros clientes un número en aumento de soluciones y servicios valiosos, y está directamente relacionado con las inversiones en nuestra plataforma tecnológica, así como con nuestras iniciativas centradas en vender a nuestra base de clientes establecida. De cara al segundo semestre del año, esperamos que las inversiones materiales se reduzcan, y que se produzca un mayor apalancamiento y una aceleración del crecimiento de los ingresos a medida que ejecutamos nuestra estrategia de crecimiento y camino hacia la rentabilidad”, añade.

Datos financieros destacados del primer trimestre de 2022

Los ingresos obtenidos fueron de 13,9 millones de dólares, lo que supone un aumento del 23,1 % respecto al periodo comparativo del año anterior

Los ingresos recurrentes anuales 1 a 31 de marzo de 2022 ascendieron a 52,8 millones de dólares, lo que supone un aumento del 18,1 % con respecto al año anterior

Los ingresos recurrentes medios por cuenta (ARPA) crecieron un 3,2 % en el trimestre, lo que supone un aumento del 12,2 % respecto a la tasa de crecimiento ARPA del trimestre anterior, que fue del 2,8 %.

El margen bruto aumentó en 300 puntos básicos con respecto al año anterior, hasta el 57,4 %.

Pérdida neta de 6,6 millones de dólares, o 0,17 dólares por acción

Pérdida de EBITDA2 ajustado de 7,1 millones de dólares

Datos operativos destacados del primer trimestre y posteriores al final del trimestre

El primer trimestre se cerró con un total de 2673 clientes (incluidos los clientes de la cartera de pedidos de la empresa), frente a los 2391 clientes del período del año anterior.

Aumento del número de productos que utilizan los clientes actuales, lo que impulsa el crecimiento del ARPA

La migración de nuestra plataforma de difusión de resultados corporativos ha continuado según lo previsto, con la realización de 734 eventos de resultados en lo que va de año, y más de 1000 eventos de resultados en total, desde el lanzamiento de la plataforma.

Continuación de la expansión del negocio de los eventos de los mercados de capitales para incluir capacidades híbridas y presenciales, además de totalmente virtuales, lo que se traduce en el aumento de las conferencias de inversores del lado de la venta organizadas en el cuarto trimestre y de las visitas en autobús.

Lanzamiento del producto Video Earnings y ampliación del conjunto de funciones de nuestro producto Virtual Investor Day

Firma de una prórroga de 3 años con la Bolsa de Valores de Nueva York y su nuevo programa ampliado de servicios para emisores, que ofrece una amplia lista de eventos virtuales que van más allá de las convocatorias de resultados trimestrales, incluyendo, entre otros, días del inversor, eventos de ESG, ayuntamientos corporativos, y la asociación con la NYSE para organizar eventos presenciales en la Bolsa con la ventaja de la transmisión de vídeo

El 23 de marzo anunciamos una Oferta de Adquisición de Acciones (Normal Course Issuer Bid), que nos proporciona la flexibilidad necesaria para recomprar acciones en función de las evaluaciones continuas de la dirección sobre las necesidades de capital de la empresa, el precio de mercado de las acciones ordinarias de Q4 y las condiciones generales del mercado.

Información sobre la retransmisión por Internet

Q4 organizará una retransmisión por Internet con Darrell Heaps, CEO, Ryan Levenberg, director financiero saliente, y Donna de Winter, directora financiera provisional, para comentar los resultados financieros de la empresa el miércoles 4 de mayo de 2022 a las 15:30 (hora peninsular española). Los participantes pueden registrarse con antelación o acceder a la retransmisión por Internet en directo en https://events.q4inc.com/attendee/251269858. El material complementario estará disponible al menos quince minutos antes del comienzo del evento. La repetición de la retransmisión estará disponible en investors.q4inc.com poco después de la finalización del evento.

Las preguntas del público se responderán en tiempo real a través de la plataforma Q4. Los inversores también pueden enviar sus preguntas por adelantado a ir@q4inc.com o a través de nuestro sitio web de relaciones públicas. Haremos todo lo posible por responder a sus preguntas durante la retransmisión, si el tiempo lo permite, o poco después. Agradecemos su interés.

Los estados financieros consolidados provisionales no auditados de Q4 y el debate y análisis de la dirección para el trimestre y ejercicio completo cerrados el 31 de marzo de 2021 estarán disponibles en el sitio web de RR. II. de Q4 y se presentarán en SEDAR en www.sedar.com.

Resultados del primer trimestre de 2022

Cifras financieras seleccionadas

Ingresos brutos Trimestre cerrado 31 de marzo, 2022 2021 Variación Variación (En miles de dólares estadounidenses) $ $ $ % Plataforma de mercados de capital 12 864 10 598 2266 21,4 % Servicios de plataforma 1063 719 344 47,8 % Otros 18 8 10 Ingresos brutos totales 13 945 11 325 2 620 23,1 % Beneficio bruto 8006 6161 1845 29,9 % Porcentaje de ingresos brutos totales 57,4 % 54,4 %

Principales indicadores de rendimiento

31 de marzo, 2022 31 de marzo, 2021 Variación Variación (Dólares estadounidenses, excepto en ARR donde se expresa en millones) $ $ $ % Ingresos anuales recurrentes $ 52,8 $ 44,7 $ 8,1 18,1 % Media de ingresos por cuenta $ 18 404 $ 17 837 $ 567 3,2 %

Resultados de las operaciones

La siguiente tabla resume nuestro estado consolidado de pérdidas y pérdidas globales para el trimestre cerrado el 31 de marzo de 2021 y 2020:

Trimestre cerrado 31 de marzo, 2022 2021 (Miles de dólares estadounidenses) $ $ Ingresos brutos 13 945 11 325 Coste directo de ingresos brutos 5939 5164 Beneficio bruto 8006 6161 Gastos de explotación Ventas y marketing 5144 4393 Investigación y desarrollo 4130 2840 Generales y administrativos 5771 4983 Depreciación y amortización 901 1066 Pérdida por el cambio de divisa (597) (27) Otros gastos 280 221 Gastos de explotación totales 15 629 13 476 Pérdida de las operaciones (7623) (7315) Gastos financieros 21 131 Ingresos financieros (3) (1) (Ganancia) pérdida por instrumentos financieros derivados (1104) 6094 Pérdida antes de impuestos sobre la renta (6537) (13 539) Impuestos sobre la renta 60 (2) Pérdida neta (6597) (13 537) Otros ingresos globales Pérdida por cambio de divisas en operaciones extranjeras (11) (16) Pérdida neta y pérdida global (6608) (13 553) Pérdida básica y diluida por acción (0,17) (1,46) Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación – básico y diluido 39 624 9 252

Información principal sobre el balance

31 de marzo, 2022 31 de diciembre, 2021 Variación Variación (Miles de dólares estadounidenses) $ $ $ % Efectivo 55 827 63 283 $(7456) (11,8) % Activos totales 101 848 109 117 (7269) (6,7) % Pasivo total 29 599 30 415 (816) (2,7) % Pasivo totales a largo plazo 8370 8065 305 3,8 %

Medidas no ajustadas a las NIIF y conciliación de las medidas no ajustadas a las NIIF

Este comunicado de prensa hace referencia a determinadas medidas no basadas en las NIIF, incluidos varios indicadores de rendimiento utilizados por la dirección y normalmente utilizados por nuestros competidores con modelos empresariales de software como servicio (“SaaS”). Estas medidas no están reconocidas por las NIIF y no tienen un significado estandarizado prescrito por las NIIF, por lo que no son necesariamente comparables con medidas similares presentadas por otras empresas. Más bien, estas medidas se proporcionan como información adicional para complementar las medidas de las NIIF, proporcionando una mayor comprensión de nuestros resultados de las operaciones desde la perspectiva de la gestión. Por lo tanto, estas medidas no deben considerarse de forma aislada ni como un sustituto del análisis de nuestra información financiera presentada con arreglo a las NIIF. Estas medidas no basadas en las NIIF y las métricas del sector se utilizan para ofrecer a los inversores medidas complementarias de nuestro rendimiento operativo y nuestra liquidez y, por lo tanto, para poner de relieve las tendencias de nuestro negocio que, de otro modo, podrían no ser evidentes al basarse únicamente en las medidas basadas en las NIIF. También creemos que los analistas de valores, los inversores y otras partes interesadas utilizan con frecuencia medidas no basadas en las NIIF y métricas del sector, en la evaluación de empresas similares. La dirección también utiliza medidas no basadas en las NIIF y métricas del sector para facilitar la comparación de los resultados operativos de un período a otro, la preparación de presupuestos y previsiones operativas anuales y para determinar los componentes de la remuneración de los ejecutivos.

EBITDA y EBITDA ajustado

Definimos el EBITDA como la pérdida neta, ajustada por depreciación y amortización, gastos financieros, ingresos financieros e impuestos sobre la renta. El EBITDA ajustado es una medida complementaria utilizada por la dirección para evaluar nuestro rendimiento financiero y operativo sin tener en cuenta los métodos de financiación o la estructura de capital. El EBITDA ajustado representa el EBITDA, ajustado por lo siguiente: compensación basada en acciones, pérdida (ganancia) de cambio no realizada, pérdida (ganancia) en instrumentos financieros derivados y gastos relacionados con transacciones. Creemos que el EBITDA y el EBITDA ajustado son útiles para evaluar nuestros flujos de caja operativos, ya que eliminan los efectos de los gastos no monetarios y las partidas únicas o no recurrentes registradas en el estado de operaciones y pérdidas globales. La definición de EBITDA y EBITDA ajustado de la empresa puede ser diferente de las medidas de título similar utilizadas por otras empresas. La siguiente tabla concilia el EBITDA ajustado con la pérdida neta para los períodos indicados.

Trimestre cerrado 31 de marzo, 2022 2021 (Miles de dólares estadounidenses) $ $ Pérdida neta (6597 ) (13 537 ) Depreciación y amortización 901 1066 Gastos financieros(1) 21 131 Ingresos financieros (3 ) (1 ) Impuestos sobre la renta 60 (2 ) EBITDA (5618 ) (12 343 ) Otros ajustes Gastos de compensación basados en acciones(2) 148 247 Pérdida de tipo de cambio no realizada(3) (597 ) 54 (Ganancia) pérdida en instrumentos financieros derivados(4) (1104 ) 6094 Gastos relacionados con las transacciones(5) 22 366 EBITDA ajustado (7149 ) (5582 )

_____________________ Note: (1) Los gastos financieros están relacionados principalmente con los intereses y la acumulación de pasivos financieros. (2) Los gastos de compensación basados en acciones representan los gastos no monetarios reconocidos en relación con la emisión de opciones bajo nuestro Legacy Equity Incentive Plan a nuestros empleados y directores. Las opciones concedidas según el Legacy Equity Incentive Plan se han convertido en opciones bajo nuestro Omnibus Equity Incentive Plan (el “Plan Ómnibus”) en relación con la OPI. Esta cantidad también incluye las unidades de acciones de rendimiento (“PSUs”) concedidas bajo el Plan Ómnibus, así como la emisión de acciones a dos miembros de nuestro consejo de administración. (3) Estos ajustes representan la variación del valor de las transacciones denominadas en moneda extranjera que se registran en los estados financieros antes de la liquidación de las facturas. (4) Estos ajustes representan los ajustes del valor razonable relacionados con los warrants en circulación. (5) Representa los gastos relacionados con nuestra OPI e incluye los honorarios profesionales, legales, de consultoría y de contabilidad que no son recurrentes y en los que no se habría incurrido de otro modo.

Flujo de caja disponible

El flujo de caja disponible representa el flujo de caja procedente de (utilizado en) las actividades de explotación menos las adiciones a la propiedad y el equipo. Utilizamos el flujo de caja disponible, una medida financiera que no se ajusta a las NIIF, para evaluar la cantidad de efectivo disponible para el pago de dividendos, el reembolso de la deuda y otras actividades de inversión y financiación. Creemos que esta información es útil para que determinados inversores y analistas evalúen el rendimiento de la empresa con respecto a su capacidad de flujo de caja operativo para hacer frente a salidas de efectivo no discrecionales. Las siguientes tablas concilian nuestro flujo de caja procedente de (utilizado en) actividades de explotación con el flujo de caja disponible:

Trimestre cerrado 31 de marzo, 2022 2021 (Miles de dólares estadounidenses) $ $ Flujo de caja (utilizado en) actividades de explotación (7592) (4416) Adquisición de propiedad y equipos (279) (161) Flujo de caja disponible (7871) (4577)

Principales indicadores de rendimiento

Este comunicado de prensa también hace referencia a los “Annual Recurring Revenue” (ingresos anuales recurrentes o “ARR”) y a “Average Revenue Per Account” (media de ingresos por cuenta o “ARPA”), que son indicadores clave de rendimiento que utilizamos para ayudarnos a evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas. Nuestros indicadores clave de rendimiento pueden calcularse de forma diferente a los indicadores clave de rendimiento similares utilizados por otras empresas. Las definiciones de estos indicadores clave de rendimiento se pueden encontrar en el apartado “Indicadores clave de rendimiento” en el debate y análisis de la dirección de la empresa para el período de tres meses y del ejercicio completo cerrados el 31 de marzo de 2022 y 2021.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes de valores aplicables. Las declaraciones prospectivas pueden referirse a nuestras perspectivas financieras futuras y a los acontecimientos o resultados previstos, y puede incluir información relativa a nuestra situación financiera, operaciones comerciales, estrategia comercial, estrategias de crecimiento, presupuestos, operaciones, resultados financieros, impuestos, política de dividendos, planes y objetivos. En ciertos casos, las declaraciones prospectivas que son de naturaleza predictiva, dependen de o se refieren a eventos o condiciones futuras, y/o pueden ser identificadas por el uso de palabras como “esperar”, “continuar”, “anticipar”, “pretender”, “apuntar”, “planear”, “creer”, “presupuestar”, “estimar”, “pronosticar”, “preveer”, “acercarse a”, “objetivo” o sus versiones negativas y expresiones similares, y/o afirmar que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, o “se” tomarán, ocurrirán o se lograrán. Además, cualquier declaración que se refiera a expectativas, intenciones, proyecciones u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuras contiene información prospectiva. Las declaraciones que contienen información prospectiva no son hechos históricos, sino que representan las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección con respecto a futuros acontecimientos o circunstancias.

Las declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, estimaciones y suposiciones a la luz de nuestra experiencia y percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y la evolución futura prevista, así como en otros factores que actualmente consideramos adecuados y razonables. A pesar del cuidadoso proceso de preparación y revisión de las declaraciones prospectivas, no se puede garantizar que estas creencias, estimaciones e hipótesis subyacentes resulten correctas. Algunas de las suposiciones que subyacen a las declaraciones de futuro contenidas en este Análisis y Debate de la Dirección pueden referirse a nuestra capacidad de seguir invirtiendo en infraestructura para apoyar nuestro crecimiento y el reconocimiento de la marca; nuestra capacidad de seguir manteniendo y mejorando nuestra infraestructura tecnológica y la funcionalidad de la plataforma; nuestra capacidad de desarrollar e implementar nuevas ofertas de productos; nuestra capacidad de capitalizar las oportunidades de crecimiento y ejecutar nuestra estrategia de crecimiento; nuestra capacidad de aumentar la cuota de mercado y entrar en nuevas áreas geográficas; el mercado total explotable para nuestros productos; nuestra capacidad de retener al personal clave; nuestra capacidad para mantener nuestras relaciones actuales con los clientes y seguir ampliando el uso de nuestra plataforma y productos por parte de los clientes; nuestra capacidad para mantener nuestras relaciones actuales, en condiciones similares, con nuestros actuales proveedores de servicios, suministradores, socios de distribución y otros terceros; nuestra capacidad para mantener y ampliar nuestro alcance geográfico; nuestra capacidad para ejecutar nuestros planes de expansión; nuestra capacidad para obtener, o no obtener, financiación en condiciones aceptables; el impacto de la competencia; el éxito de la integración de futuras adquisiciones; los cambios y tendencias en nuestra industria o en la economía mundial; los cambios en las leyes, reglas, reglamentos y normas mundiales; y que los riesgos e incertidumbres mencionados a continuación no se materialicen.

Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de opiniones, estimaciones e hipótesis que hemos considerado apropiadas y razonables en la fecha en que se hacen las declaraciones. Están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores que pueden hacer que los resultados, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo, pero no limitado a los siguientes factores de riesgo que se describen con más detalle en las secciones “Resumen de los factores que afectan a nuestro rendimiento” e “Instrumentos financieros y otros instrumentos” de este Análisis y Debate de la Dirección y en la sección “Factores de riesgo” de nuestro formulario de información anual, que se presentó el 30 de marzo de 2022 y que está disponible en nuestro perfil en SEDAR en www.sedar.com.

Si alguno de estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si las creencias, estimaciones o suposiciones subyacentes a las declaraciones prospectivas resultan incorrectas, los resultados reales o los acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en las declaraciones prospectivas. Las opiniones, estimaciones o suposiciones mencionadas anteriormente se describen con más detalle en el “Resumen de los factores que afectan a nuestros resultados” y deben ser consideradas cuidadosamente por los posibles inversores.

Aunque hemos tratado de identificar los factores de riesgo importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores de riesgo que no conocemos actualmente o que creemos que no son importantes y que también podrían hacer que los resultados o eventos futuros difieran materialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. No se puede garantizar que dichas declaraciones sean exactas, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones. Ninguna declaración prospectiva constituye una garantía de resultados futuros. Por lo tanto, no debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Las declaraciones de futuro contenidas en este Análisis y Debate de la Dirección reflejan nuestras expectativas a la fecha de este documento (o a la fecha en la que se afirma que se han realizado) y están sujetas a cambios después de dicha fecha. Sin embargo, renunciamos a cualquier intención u obligación o compromiso de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, sin perjuicio de las leyes de valores aplicables.

La información adicional sobre el cuarto trimestre está disponible en SEDAR en el perfil de la empresa en www.sedar.com.

Acerca de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) es una plataforma líder de comunicación de mercados de capital que está transformando el modo en que las empresas que cotizan en bolsa, los inversores y los bancos de inversión toman decisiones para descubrir, comunicar e interactuar entre sí de manera eficiente. La plataforma de tecnología integral de Q4 facilita las interacciones en los mercados de capital mediante sus productos de páginas web especializadas en relaciones con inversores, soluciones de eventos virtuales, soluciones de administración de relaciones con los clientes de mercados de capital y herramientas de análisis de mercados y accionistas. La empresa es un socio de confianza para más de 2673 empresas públicas, incluyendo el 50 % de S&P 500. Q4 tiene su sede en Toronto, con oficinas en Nueva York y Londres. Más información en: q4inc.com.

_____________________

1Los ingresos anuales recurrentes o “ARR” son un indicador clave de rendimiento. Ver “Principales indicadores de rendimiento”



2El EBITDA ajustado es una medida no basada en las NIIF. Véase “Medidas no basadas en las NIIF y conciliación de las medidas no basadas en las NIIF”.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Relaciones con inversores:



Sara Pearson, ir@q4inc.com

Consultas de los medios de comunicación:



Karen Greene, media@q4inc.com