PW Power Systems es ahora Mitsubishi Power Aero, expresando una mayor integración de las empresas

PW Power Systems es un líder e innovador global de soluciones energéticas a demanda desde hace 60 años, produciendo turbinas de gas aeroderivadas flexibles, rápidas y personalizadas para satisfacer necesidades energéticas críticas en todo el mundo.

El uso de la marca Mitsubishi Power es parte de un esfuerzo más amplio para integrar la fabricación global, las ventas, el mercadero, las finanzas, el servicio y la huella de la ejecución del proyecto de Mitsubishi Power.

LAKE MARY, Florida–(BUSINESS WIRE)–PW Power Systems cambió oficialmente su nombre hoy a Mitsubishi Power Aero. La adopción de la marca Mitsubishi Power es parte de una labor más extensa para aplicar sinergias que beneficiarán a los clientes de turbinas de gas aeroderivadas. La fuerza del producto aeroderivado y la cartera de servicios se potenciarán aprovechando los recursos y las tecnologías de la empresa madre Mitsubishi Power.

«Estamos utilizando los activos de la cadena de suministro de Mitsubishi Power en todo el mundo para apoyar la fabricación de nuevos equipos, así como los servicios de posventa» dijo el Presidente y Director General de Mitsubishi Power Aero, Raúl Pereda. «Nuestros equipos de ingeniería están colaborando para que nuestras turbinas de gas sean más competitivas, incluyendo aplicaciones con combustible de hidrógeno, supervisión remota e inteligencia artificial TOMONI TM . Los recursos financieros del grupo más amplio nos permiten también ofrecer soluciones comerciales más flexibles a nuestros clientes. Estamos ansiosos para colaborar con nuestros clientes para suministrar energía cuando el mundo lo necesita más.

A medida que se extiende la electrificación y la demanda de energía confiable aumenta a nivel global, el papel de la energía aeroderivada a demanda se ha vuelto más crítico. El costo socioeconómico de los cortes de energía es significativo y está en aumento y la complejidad del sistema de potencia está creciendo a causa de factores tales como la rápida expansión de las energías renovables, eventos climáticos extremos, la electrificación del transporte, almacenamiento de energía y combustibles alternativos, incluyendo el hidrógeno. Las soluciones flexibles para la generación de potencia provistas por Mitsubishi Power son fundamentales para ayudar a los clientes a equilibrar sus diversos requisitos de energía.

«La energía a demanda es un componente clave que le permite a Mitsubishi Power aportar soluciones totales a nuestros clientes» indicó Paul Browning, Presidente y Director General de Mitsubishi Power Americas. «La turbina FT8® MOBILEPAC® ofrece energía rápida llave en mano a corto plazo y la turbina de gas FT4000® SWIFTPAC® proporciona energía súper flexible a clientes que desean aumentar su uso de energía renovable intermitente como la eólica y la solar. A medida que aumenta el ritmo hacia la energía sin carbono en todo el mundo, la energía aeroderivada es crucial para garantizar la adecuación de los recursos. Estamos entusiasmados con la integración de nuestra cadena de suministro, la capacidad de fabricación, ingeniería, marketing, ventas, servicio y finanzas con los productos fuertes, servicios y capacidad de proyectos llave en mano de Mitsubishi Power Aero. Trabajaremos junto a nuestros clientes para crear un Cambio en la Energía”.

Sobre Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., tiene su sede central en Lake Mary, Florida, emplea más de 2000 profesionales y expertos en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados están concentrados en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las soluciones en generación de energía de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las herramientas de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece herramientas digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power forma parte de Mitsubishi Power, Ltd., subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Sobre Mitsubishi Power Aero LLC

Mitsubishi Power Aero LLC, con sede en Glastonbury, Connecticut, EE.UU. es líder en el suministro de soluciones energéticas rápidas y a demanda a productores de energía globales y clientes industriales y de Gas y Petróleo. Proporcionamos productos y servicios flexibles y personalizables, incluyendo paquetes de turbinas de gas aeroderivadas que generan 30 a 140 MW, servicios posventa adaptados y con capacidad de respuesta, experiencia en proyectos EPC (ingeniería, adquisición y construcción) llave en mano y almacenamiento de baterías. A medida que aumenta la demanda de electricidad y se suman más energías renovables a las redes eléctricas, Mitsubishi Power Aero continuará desempeñando un papel vital en el suministro de seguridad energética a los clientes de todo el mundo. Mitsubishi Power Aero es una empresa del grupo Mitsubishi Power Americas, Inc. Conéctese con nosotros en aero.power.mhi.com y LinkedIn.

