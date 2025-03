PvX Partners recauda 3,8 millones de dólares para ayudar a las aplicaciones de consumo a alcanzar su escala

En asociación con General Catalyst, PvX Capital implementa un modelo de financiamiento rápido y flexible

SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--PvX Partners, la plataforma de financiación diseñada para escalar aplicaciones de consumo, anunció hoy una financiación inicial de 3,8 millones de dólares codirigida por Play Ventures y General Catalyst, con la participación de inversores ángeles como Michail Katkoff (fundador de Deconstructor of Fun) y Matej Lancaric (fundador de two & a half gamers). PvX Partners utilizará la financiación para ampliar las operaciones en toda su plataforma, empezando por PvX Capital.





Toda aplicación de juegos o de consumo exitosa llega inevitablemente a un punto de inflexión en el que la adquisición de usuarios se vuelve lo suficientemente predecible como para impulsar una rápida expansión. Los fundadores que dudan en invertir durante esta fase crítica corren el riesgo de perder terreno frente a competidores más rápidos o enfrentarse a costos de adquisición de clientes cada vez mayores. Históricamente, las opciones de financiación existentes han conllevado desventajas significativas, que van desde el lento ritmo de arranque hasta la dilución del capital o el riesgo de la deuda tradicional.

PvX Capital, en colaboración con la estrategia y el balance de Customer Value de General Catalyst, ofrece financiación de cohorte para la ampliación de aplicaciones de juegos y consumo. PvX Capital permite a las empresas aumentar los presupuestos de marketing a medida que demuestran retornos confiables, centrándose en empresas que desean escalar hasta $25 millones por año, mientras comparten el riesgo a la baja en caso de un rendimiento inferior. Un proceso de suscripción optimizado permite a PvX entregar hojas de condiciones dentro de las 24 horas y desplegar fondos a los pocos días de la firma. PvX ya ha proporcionado capital para respaldar varias aplicaciones de consumo de rápido crecimiento, incluidas Dabble, Top App Games, MysteryTag, y Playsome.

“Como hemos creado empresas de videojuegos, conocemos de primera mano el dilema de la financiación”, afirmó Joe Wadakethalakal, cofundador y director ejecutivo de PvX Partners. “Los fundadores con retornos fiables de la inversión en marketing no deberían tener que diluir su participación o arriesgar su negocio solo para crecer. Este es el modelo de financiación que me hubiera gustado tener en aquel entonces: combina la flexibilidad del capital y la eficiencia de la deuda en una mejor solución que funciona con los fundadores, no en su contra.”

"Con una gran experiencia en juegos y finanzas, y una trayectoria impresionante en el crecimiento de empresas, este equipo sabe cómo impulsar la financiación para el crecimiento", afirmó Kenrick Drijkoningen, socio general de Play Ventures. "En este momento, el capital de crecimiento es caro y escaso. Es el momento adecuado para un nuevo modelo que ayude a las empresas de consumo a escalar. La financiación de cohorte de PvX es exactamente lo que nuestra cartera necesita: capital de crecimiento rápido y flexible sin dilución adicional, una verdadera situación en la que todos ganan."

“La amplia experiencia de Joe como emprendedor en serie y líder empresarial (habiendo logrado escalar con éxito una aplicación de juegos para consumidores) hizo que el fundador se adaptara perfectamente al mercado, lo que resultó atractivo para General Catalyst”, afirmó Niko Bonatsos, director general de General Catalyst. “Con PvX Partners, los fundadores pueden aprovechar sus productos creativos de financiación y análisis para escalar sus negocios sin sacrificar el capital.”

PvX Capital es la primera oferta de PvX Partners, que está desarrollando su "Sistema operativo unificado", un conjunto de herramientas integral para respaldar la adquisición de usuarios, el desarrollo de productos y la asignación de capital. La plataforma está respaldada por PvX Lambda, una plataforma y base de datos de inteligencia impulsada por aprendizaje automático patentada. Hoy, esta tecnología respalda el proceso de suscripción, evalúa a los candidatos a inversión en función de las tendencias de la industria y pronostica resultados futuros. PvX Lambda es fundamental para la visión más amplia de la empresa de crear servicios integrados basados ​​en datos que transformarán la forma en que las empresas de juegos y aplicaciones para el consumidor crecen y tienen éxito.

PvX Partners fue cofundada por Joe Wadakethalakal, Ridzki Syahputera, y Zhen Jie Sim, quienes, junto con el equipo fundador, aportan más de 60 años de experiencia colectiva en juegos y finanzas de empresas como Mobile Premier League, NetEase, Homa Games, ZM Capital, JP Morgan, Evercore y Morgan Stanley. Su experiencia práctica en operaciones e inversiones en empresas de juegos de alto crecimiento los inspiró a crear PvX Partners y empoderar a más desarrolladores no solo para competir, sino para ganar.

Los desarrolladores interesados ​​en financiamiento pueden comunicarse con PvX Partners o enviar un correo electrónico a info@pvxpartners.com.

Acerca de PvX Partners

PvX Partners está construyendo el sistema operativo para el crecimiento de las aplicaciones de consumo y juegos, combinando la adquisición de usuarios, el desarrollo de productos y la asignación de capital en una plataforma poderosa. Su servicio estrella, PvX Capital, ofrece financiamiento de cohorte que permite a las empresas financiar la adquisición de usuarios para escalar sin las limitaciones de los préstamos tradicionales. PvX Partners se fundó en 2024 y tiene su sede en Singapur. Obtenga más información en https://pvxpartners.com/.

