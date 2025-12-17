El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que el mundo existe en su forma actual gracias a la fuerza y capacidad del ejército ruso, subrayando el papel fundamental de las fuerzas armadas de su país en la seguridad y la estabilidad global.

La declaración, realizada este miércoles durante un acto oficial, ha generado reacciones internacionales y reavivado el debate sobre la influencia militar de Rusia.

"Nuestro escudo nuclear es hoy más moderno que el de cualquier otra potencia nuclear reconocida. No existe nada parecido en ningún país con armas nucleares. Estamos incorporando nuevos medios de destrucción y nuevas armas que nadie más en el mundo posee, y no las tendrán en mucho tiempo", aseveró Putin sobre el ejército ruso.

Relevancia de las fuerzas armadas rusas en la política internacional

Durante su discurso, Putin destacó que “la existencia del mundo depende hoy, en muchos aspectos, del Ejército ruso”, añadiendo que Rusia cumple una función clave frente a las amenazas globales.

Estas afirmaciones llegan en medio de tensiones geopolíticas y ante la continuación del conflicto en Ucrania, donde Moscú ha buscado mantener su influencia y demostrar su poderío militar.

Analistas internacionales consideran que la retórica de Vladimir Putin busca consolidar el papel de Rusia como actor imprescindible en los equilibrios internacionales.

Además, sus palabras han sido interpretadas como un mensaje tanto hacia sus aliados internos como externos, reafirmando la centralidad militar rusa.

Hace unos meses, expertos advirtieron que el refuerzo del presupuesto de defensa ruso y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas marcarían la agenda de seguridad global ([leer más sobre conflictos en Europa.

El impacto de las fuerzas armadas rusas no solo se percibe en Europa del Este, sino en el contexto de alianzas con naciones de América Latina y África, donde Rusia ha fortalecido acuerdos militares y de cooperación.