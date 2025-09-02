En recientes declaraciones, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia no tiene planes ni intenciones de atacar a países occidentales y que los que piensan en eso son insensatos.

"Cualquier persona sensata es perfectamente consciente de que Rusia nunca ha tenido, no tiene ni tendrá ningún deseo de atacar a nadie", dijo el líder ruso.

La noticia surge en medio de crecientes tensiones internacionales y narrativas que sugieren una posible escalada del conflicto iniciado tras la guerra en Ucrania.

Medios a nivel mundial han destacado la intensión de Putin de enfrentarse a una guerra mayor con países como Francia, Italia y Reino Unido.

Putin subrayó que “solo una persona cuerda puede entender que Rusia no atacará a la OTAN”, reiterando que los rumores mediáticos sobre un supuesto plan ofensivo carecen de fundamento.

Enfatizó que Moscú no tiene interés en una guerra directa con Occidente, ya que esto supondría un daño significativo para todas las partes involucradas.

Estas declaraciones llegan tras una serie de advertencias y movimientos militares en la región, tanto por parte de Rusia como de países de la OTAN.

"En cuanto a los 'planes agresivos' de Rusia con respecto a Europa, quiero subrayar una vez más que se trata de una completa tontería, que no tiene absolutamente ningún fundamento", agregó.

Occidente, Ucrania y la narrativa internacional

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea han advertido sobre el potencial riesgo de expansión del conflicto, alimentando la percepción de una amenaza rusa más amplia.

Sin embargo, Putin insiste en que el objetivo de su gobierno es la protección de los intereses nacionales y la seguridad fronteriza ante lo que considera un crecimiento hostil de la OTAN en Europa del Este.

Es importante recordar que la percepción internacional sigue marcada por interpretaciones y propaganda de ambos lados.