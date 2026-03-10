Putin expresa respaldo a nuevo líder supremo de Irán y reafirma apoyo de Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su respaldo al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Esto ocurrió tras su reciente designación al frente de la República Islámica.

En un mensaje dirigido al nuevo dirigente iraní, el mandatario ruso manifestó el “inquebrantable apoyo” de Moscú hacia Teherán. Además, destacó la relación de cooperación entre ambos países. Putin subrayó que Rusia ha sido y continuará siendo un socio confiable para Irán.

El presidente ruso también señaló que el nuevo liderazgo iraní llega en un momento de fuerte tensión internacional. Este periodo está marcado por el conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel. En ese contexto, afirmó que el cargo exigirá “valor y dedicación” para enfrentar los desafíos actuales.

Las declaraciones reflejan la cercanía política entre Rusia e Irán en medio de la crisis en Medio Oriente, mientras varios países siguen de cerca la evolución del conflicto. Por lo tanto, observan también sus posibles repercusiones en la región.

