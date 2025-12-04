Europa acusa a Putin de fingir interés por la paz tras las negociaciones celebradas para buscar una solución al conflicto en Ucrania.

Según líderes europeos, las recientes declaraciones del presidente ruso no demuestran un compromiso real, sino una estrategia para influir en la opinión pública internacional.

El tema volvió a encender la polémica después de una ronda de conversaciones en la que Rusia expresó, públicamente, estar abierta al diálogo.

Sin embargo, altos funcionarios europeos no tardaron en calificar esa postura como “una fachada”, señalando que los hechos en el terreno contradicen las palabras de Moscú sobre la paz.

El conflicto en Ucrania continúa con enfrentamientos, mientras millones de personas se ven afectadas y la crisis humanitaria sigue creciendo.

Reacciones europeas ante las declaraciones de Moscú

Varios presidentes y cancilleres del bloque europeo sostienen que la posición de Vladimir Putin responde a motivos tácticos más que a una voluntad genuina de resolver la guerra.

“Hablar de paz requiere acciones concretas y eso, hasta el momento, no está ocurriendo”, indicó un diplomático de Bruselas.

Los líderes occidentales piden mayor presión internacional y resaltan la importancia de mantener una postura unida frente a las propuestas rusas.