Putin dice que el Comité del Nobel de la Paz ha perdido "credibilidad" 

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha llamado la atención de la comunidad internacional tras sus recientes declaraciones respecto al Premio Nobel de la Paz, afirmando que el galardón “ha perdido parte de su prestigio”.

Durante una conferencia en Moscú, Putin compartió su opinión sobre el proceso de selección y la relevancia del premio en el contexto político actual.

Con esta declaración, Putin reaviva el debate sobre el significado y la influencia de este reconocimiento global.

Putin comenta sobre el Premio Nobel de la Paz justo cuando se anuncian nuevos galardonados en medio de tensiones internacionales.

Según el mandatario ruso, la entrega del premio muchas veces responde más a presiones políticas que a méritos por la paz mundial.

Estas afirmaciones reflejan una postura crítica y, según algunos analistas, una posible ironía ante los recientes ganadores y la instrumentalización política del Nobel.

"Ha habido casos en los que el Comité [de Nobel] ha concedido el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz. Y, en mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente la autoridad de este premio".

Nobel de la Paz: ¿Prestigio cuestionado?

En los últimos años, con conflictos armados aún vigentes y premiaciones consideradas polémicas, varios líderes y observadores han debatido sobre la verdadera relevancia del Nobel de la Paz.

Putin no es el único que ha mostrado reservas acerca de quiénes merecen realmente ser reconocidos.

Así, la cuestión sobre si el premio sigue siendo símbolo de concordia o se ha convertido en parte de una estrategia política internacional es cada vez más frecuente.

Las palabras de Putin han generado reacciones encontradas tanto en Rusia como a nivel internacional.

Mientras algunos comparten su crítica, otros defienden la importancia histórica del Nobel de la Paz en la promoción de valores universales.