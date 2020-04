Putin dice que brote de coronavirus en Rusia está empeorando

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el brote de coronavirus va ganando terreno en el país con el incremento de pacientes graves.

“Estamos viendo que la situación cambia todos los días y lamentablemente no para bien”, dijo el gobernante.

Indicó que los casos van en aumento, específicamente el número de personas que son sometidos a cuidados intensivos.

“Tenemos muchos problemas, No hay nada de qué jactarse, y no debemos bajar la guardia porque no hemos superado el pico de la epidemia, ni siquiera en Moscú”.

Rusia registra hasta la fecha 21,102 casos de coronavirus con 171 muertes con proyecciones aún mayores.