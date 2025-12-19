Putin condiciona el alto al fuego: si hay elecciones en Ucrania pausa los ataques 

El conflicto entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo capítulo, cuando el presidente Vladimir Putin afirmó que podría ordenar un alto al fuego si en Ucrania se celebran elecciones presidenciales anticipadas.

Así, Putin condiciona el alto al fuego a la organización de comicios que renueven el liderazgo ucraniano, según sus propias declaraciones en conferencia de prensa.

Putin sostuvo que la decisión estaría supeditada a que haya una voluntad política real para negociar, dejando claro que, en su visión, la actual administración de Volodimir Zelenski carece de legitimidad, tras la finalización prevista de su mandato.

De acuerdo con el mandatario ruso, la celebración de elecciones en Ucrania podría ser una vía para “normalizar” la situación y facilitar el diálogo, aunque no quedó claro si aceptaría la continuidad de funcionarios pro-occidentales.



Reacciones y contexto internacional

La propuesta de Putin genera reacciones mixtas tanto en la política ucraniana como internacional. Mientras que el gobierno de Ucrania insiste en que las condiciones impuestas por Rusia buscan desestabilizar sus instituciones democráticas, varios analistas señalan que la propuesta podría ser un intento de legitimar futuras negociaciones desde una posición de fortaleza militar.

Cabe recordar que las condiciones en el frente de batalla y el reciente desgaste diplomático entre Occidente y Rusia siguen marcando la agenda internacional.

Además, expertos coinciden en que cualquier pausa en el conflicto dependerá del respaldo internacional y de cómo evolucione la situación en Ucrania, tanto política como militarmente.