Putin anuncia que tomará el control de Donbás antes de acabar con la guerra 

En medio de la guerra en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que cualquier diálogo de paz debe basarse en las llamadas “nuevas realidades” del Donbás.

Esta postura fue revelada durante conversaciones recientes con funcionarios estadounidenses y europeos, en un contexto donde las negociaciones sobre el conflicto siguen estancadas.

Putin insiste en que los cambios territoriales, especialmente la anexión de partes del Donbás por Rusia, son irreversibles y deben ser reconocidos internacionalmente si se busca un acuerdo estable.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, Rusia condiciona cualquier proceso para poner fin al conflicto a la aceptación de esta situación, mientras Ucrania y sus aliados consideran inadmisible ceder esos territorios.

Condiciones de Moscú y el impacto internacional

Moscú ha reforzado su control militar y administrativo en zonas del Donbás, utilizando esto como herramienta de presión en las negociaciones multilaterales.

Estados Unidos, por su parte, señala que el reconocimiento de estos territorios bajo soberanía rusa contraviene el derecho internacional.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechaza la propuesta y mantiene su demanda de una retirada total de las fuerzas rusas antes de cualquier acuerdo.

Para muchos analistas, la postura de Putin representa el mayor obstáculo para avances concretos en las conversaciones de paz.

La comunidad internacional permanece dividida y, a pesar de diversos llamados a la distensión, las posiciones encontradas dificultan el cese de hostilidades.