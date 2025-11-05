Putin advierte que Rusia podría retomar pruebas nucleares si Estados Unidos lo hace

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su gobierno evaluará la posibilidad de reanudar las pruebas nucleares, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmara la semana pasada que Washington retomará sus programas de ensayos atómicos.

Durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso, Putin aseguró que su país ha cumplido estrictamente con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) y que no planea apartarse de sus compromisos internacionales.

No obstante, el líder ruso advirtió que si Estados Unidos u otros países firmantes del tratado reanudan sus pruebas, Rusia responderá con medidas equivalentes.

“Rusia siempre ha respetado sus obligaciones en virtud del TPCEN, pero si otros países deciden romper ese equilibrio, tomaremos las acciones que consideremos necesarias y proporcionales”, subrayó Putin.

El anuncio eleva la tensión internacional en materia de seguridad nuclear, en un contexto global marcado por la desconfianza y la competencia militar entre las potencias.