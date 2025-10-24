Putin advierte alza global del petróleo por las sanciones en contra de Rusia 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado recientemente como “inamistosas” las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y advirtió sobre una posible alza global del petróleo.

Según Putin, estas medidas podrían generar un impacto negativo en la economía mundial y desencadenar aumentos en los precios energéticos, afectando especialmente a los países en vías de desarrollo.

El mandatario ruso expresó que las restricciones norteamericanas buscaban debilitar la capacidad financiera de Rusia, pero advirtió que sus consecuencias pueden extenderse mucho más allá de sus fronteras.

Putin subrayó que el mercado petrolero es sumamente sensible a las tensiones geopolíticas y que “cualquier interrupción puede llevar a una subida inesperada de los precios”, o sea un alza global de los precios.

Este escenario, advierte, tendría repercusiones en los costos de energía, el transporte y la producción a nivel internacional, exacerbando la crisis de inflación que ya enfrentan varias regiones.

“Si se reduce bruscamente el volumen de nuestros hidrocarburos en el mercado mundial, aumentarán los precios”, dijo Putin.

Impactos previstos de las sanciones en el mercado energético

Diversos analistas han señalado que un alza global del petróleo impactaría tanto a economías emergentes como desarrolladas, generando presiones inflacionarias y alterando los flujos comerciales.

Sectores como la industria y el transporte podrían ver aumentados sus costos operativos, afectando el bolsillo de los consumidores.

Putin instó a Estados Unidos y sus aliados a considerar el impacto global de estas sanciones, señalando que las medidas unilaterales pueden desestabilizar aún más el complejo sistema comercial y energético internacional.