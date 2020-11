Pulse Electronics se cambia al soporte de Rimini Street para sus aplicaciones SAP

El fabricante líder de componentes reduce el gasto en soporte y mantenimiento e invierte sus ahorros de soporte para ayudar a financiar iniciativas de inteligencia empresarial

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de soporte independiente para productos de software Oracle y SAP y socio de Salesforce, que anunció hoy que Pulse Electronics, un fabricante líder de componentes para los sectores automotores y de telecomunicaciones, ha migrado al soporte de Rimini Street para su software de Business Objects y SAP ECC 6.0. Con los ahorros que resultaron de su cambio de proveedores de soporte, Pulse ha sido capaz de direccionar su presupuesto liberado para invertir en capacidades de inteligencia empresarial (Business Intelligence, BI), y, entre ellas, tecnologías de inteligencia artificial (Artificial Intelligence, AI). Esto permitirá su crecimiento y una ventaja competitiva durante un año en el cual, de otra manera, no hubiere sido posible introducir nuevos gastos. La empresa también fue capaz de aplazar una costosa y forzada migración a S/4HANA, que exigía permanecer en pleno soporte con el proveedor, y, en cambio, asumió control completo sobre su estrategia de TI en función de los objetivos empresariales, en lugar de aplicar la estrategia establecida por el fabricante.





Malabarismo presupuestario: reducir los gastos de operaciones de TI y aumentar la financiación para la innovación

Pulse Electronics, con sede en San Diego, forma parte de una empresa matriz taiwanesa: Yageo. La empresa diseña y fabrica una amplia gama de componentes para diversos sectores, con más del 70 % de sus productos diseñados en colaboración con los clientes. Pulse utiliza su sistema SAP para llevar a cabo una variedad de funciones esenciales, incluidas tareas de finanzas, operaciones, cadena de suministro y gestión de almacenes. Dado que sus operaciones comerciales deben funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cualquier interrupción supondría una pérdida importante de ingresos. A fin de mantener su liderazgo en un mercado altamente competitivo, la empresa debe adaptarse rápidamente a las dinámicas cambiantes de dicho mercado. Para Alan Wong, el director global de TI de Pulse, adaptarse rápidamente significa poder disponer del tiempo y los recursos para promover innovaciones que impulsen el crecimiento de la empresa y posibiliten su navegación en medio de un mercado en constante cambio.

Wong divide su presupuesto de TI en tres niveles: operaciones comerciales diarias, crecimiento empresarial e innovación. Con la necesidad de invertir más en innovación, Wong comenzó a investigar los gastos en el nivel de operaciones comerciales y descubrió que los costos de soporte de sus aplicaciones SAP, incluidos los gastos relacionados con actualizaciones y demás tarifas adicionales, consumían una parte significativa del presupuesto de TI. Esto se identificó como un gasto de baja rentabilidad que debía ser abordado lo más rápido posible.

“Se volvió evidente que para financiar adecuadamente nuestras iniciativas de innovación, incluida la incorporación de capacidades de inteligencia empresarial, debíamos adoptar un enfoque completamente diferente y liberar de inmediato parte de la financiación de uno de nuestros niveles presupuestarios”, expresó Wong. “Consideramos retirar el soporte de SAP y autogestionar el sistema de modo interno, pero esto simplemente no resultaba práctico. En base a todas estas razones optamos por buscar un proveedor de soporte externo, y no podríamos estar más contentos con nuestra decisión de cambiarnos a Rimini Street”.

Al cambiar al soporte de Rimini Street, Wong pudo liberar fondos de su presupuesto de operaciones diarias que estaban siendo específicamente destinados al soporte y mantenimiento de SAP y, en su lugar, invertir esta financiación en tecnologías de BI y AI para fortalecer las capacidades cognitivas y de inteligencia de su plataforma de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP), lo que incluye análisis predictivos sobre ventas a fin de obtener perspectivas que ayuden a respaldar los objetivos de la empresa en un mercado cada vez más competitivo.

“La perturbación desencadenada por la pandemia global puede haber ralentizado nuestro progreso, pero cambiarnos a Rimini Street hace que la inversión en innovación continúe estando a nuestro alcance”, continuó Wong.

Capacidades de soporte superiores con un beneficio financiero significativo

En cuanto Pulse se cambió a Rimini Street, la organización empezó a experimentar de inmediato un nivel de soporte superior que nunca había recibido del antiguo proveedor. Como parte de este nivel superior se recibieron procedimientos perfeccionados de incorporación y almacenamiento, soporte sin costo adicional en las personalizaciones de SAP y un servicio de gran capacidad de respuesta con ingenieros altamente experimentados.

Tal y como sucede con todos los clientes de Rimini Street, Pulse se beneficia de un modelo flexible de soporte de software empresarial de primer nivel, lo que incluye, entre otras cosas, un acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA) líder en la industria que ofrece tiempos de respuesta de 10 minutos en todos los casos críticos de Prioridad 1. A los clientes también se les asigna un Ingeniero de Soporte Primario, respaldado por un equipo de expertos técnicos y funcionales con un promedio de 15 años de experiencia en el sistema de software del cliente.

“Nos complace poder ayudar a empresas como Pulse Electronics a reducir sus costos y optimizar presupuestos a fin de permitirles invertir estos ahorros en iniciativas de innovación que ayuden a su crecimiento empresarial, sobre todo en momentos de incertidumbre económica como los que estamos atravesando actualmente”, expresó Andrew Seow, gerente general regional de Rimini Street para el Sudeste Asiático y la región de Gran China. “Cada vez más empresas del Sudeste Asiático, la región de Gran China y el resto del mundo recurren a Rimini Street buscando recibir una mayor calidad de asistencia y reducir los costos de soporte en sus sistemas de software empresariales, lo que les brindará la tranquilidad y los recursos necesarios para enfocarse en sus iniciativas empresariales más urgentes”.

