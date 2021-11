Pueblo en Alaska no verá la luz del Sol hasta el 2022

Alaska.- Los misterios de nuestro planeta no dejan de sorprender. Esta vez se trata de Utqiagvik, el pueblo que no verá la luz del Sol hasta enero del 2022.

El Servicio de Meteorológico detalló que desde el pasado 18 de noviembre más de 4,500 personas estarán en oscuridad hasta el próximo año, todo debido a la inclinación de la Tierra.

“Sus habitantes vivirán 65 días en oscuridad y volverán a ver la luz del Sol sobre el horizonte hasta el 22 de enero del 2022”, informaron autoridades.

Además, se destacó que el Sol se puso a la 1:37 de la tarde del 18 de noviembre, iniciando la noche polar.

“Hola oscuridad mi vieja amiga… y así, ¡Utqiaġvik ha entrado en la noche polar! El sol se puso a la 1:37 pm y no volverá a salir hasta el 22 de enero de 2022. ¡Faltan 65 días para eso!”, posteó NES Fairbanks.

La noche polar o la falta de luz del Sol en el pueblo de Alaska es un fenómeno natural que afecta a las comunidades dentro del Círculo Polar Ártico.

“Cuanto más al norte del Círculo Polar Ártico, más larga se vuelve la noche polar“, se indicó.

En ese sentido, se explicó que el fenómeno se da por la inclinación de la Tierra sobre du eje.

La anterior, provoca que las regiones “del Círculo Polar Ártico pueden permanecer de espaldas al sol durante días, semanas o incluso meses”.

En verano, en el pueblo en vez de no ver la luz del Sol, el brillo del astro permanece las 24 horas del día.

“Cuando el sol está seis grados por debajo del horizonte, todavía hay suficiente luz solar para que los objetos se vean en el exterior y la gente pueda realizar algunas actividades”, se explicó.

'Hello Darkness My Old Friend…'

…and just like that, Utqiaġvik has entered polar night! The sun set at 1:37PM, and will not rise again until January 22nd, 2022. That is 65 days away! 🥶#akwx pic.twitter.com/3UzInDMB3f

— NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) November 18, 2021