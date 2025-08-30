PubNub potencia la histórica transmisión de FIFA Club World Cup 2025™ junto con DAZN para crear la experiencia de fanáticos virtual más grande del mundo

La infraestructura en tiempo real permite lograr una experiencia interactiva transparente para millones de personas en todo el mundo





SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--PubNub, la plataforma líder para aplicaciones interactivas en tiempo real, anunció su colaboración con DAZN, la plataforma de entretenimiento deportivo global líder, para hacer posible una revolucionaria transmisión de FIFA Club World Cup 2025™. Este fue el primer torneo de fútbol de clubes internacional en transmitirse en vivo y de forma gratuita a fanáticos de todo el mundo. Gracias a la infraestructura en tiempo real de PubNub, DAZN ofreció una experiencia de visualización global interactiva a millones de fanáticos en 63 encuentros durante 30 días.

Abrimos nuevos caminos en transmisiones deportivas

El torneo tuvo la presencia de 32 de los principales clubes del mundo y llegó a más de 200 mercados. La infraestructura de PubNub permitió que DAZN fuera más allá del streaming para recrear la atmósfera y la energía de los estadios en hogares de todo el mundo.

“DAZN no solo quería transmitir encuentros, sino también recrear el ambiente eléctrico de estar allí”, explicó Todd Greene, director ejecutivo de PubNub. “Esto requería una sólida infraestructura en tiempo real que pudiera escalar y mantener interacciones instantáneas, transparentes y atractivas. Los resultados hablan por sí mismos: creamos la experiencia de fanáticos virtual más grande del mundo con DAZN”.

Sólida infraestructura en tiempo real

A lo largo del torneo, PubNub hizo posible un rendimiento excepcional, con logros como los siguientes:

212 millones de solicitudes por minuto en los momentos pico

en los momentos pico 99,999 % de tiempo de disponibilidad en todos los encuentros

en todos los encuentros Latencias inferiores a los 100 milisegundos para garantizar interacciones instantáneas de los fanáticos

para garantizar interacciones instantáneas de los fanáticos Ninguna interrupción en los 30 días del evento

La experiencia de fanáticos virtual más grande del mundo

Al combinar la plataforma de DAZN con la tecnología de PubNub, los espectadores pasivos se convirtieron en miembros de una comunidad vibrante. Entre sus características se encuentran las siguientes:

Chat activo en tiempo real con millones de participantes

con millones de participantes Reacciones en vivo al instante visibles en todos los dispositivos

visibles en todos los dispositivos Visualizaciones sociales para que amigos puedan mirar encuentros juntos en todo el mundo

para que amigos puedan mirar encuentros juntos en todo el mundo Experiencias sincronizadas en varias pantallas

en varias pantallas Datos procesables de interacciones de fanáticos que alimentan reels y contenidos de redes sociales

“Los fanáticos no eran meros espectadores”, agregó Greene. “Estaban celebrando goles juntos y creando recuerdos compartidos que van más allá de los 90 minutos de juego”.

El futuro de las transmisiones deportivas

El éxito de la transmisión de FIFA Club World Cup 2025™ pone de manifiesto la creciente demanda de experiencias de deportes digitales interactivas. PubNub y DAZN demostraron que las plataformas de streaming pueden replicar la energía de los estadios y posibilitar nuevas interacciones con los fanáticos y oportunidades de generar ingresos.

“DAZN demostró que el streaming puede compararse con la experiencia presencial”, indicó Greene. “Esto establece un estándar para las transmisiones inmersivas e interactivas de aquí en adelante”.

Acerca de PubNub

PubNub es la plataforma de comunicación en tiempo real líder a nivel mundial, que hace posibles experiencias interactivas en juegos, salud, educación, ventas minoristas y medios de comunicación. PubNub permite que los desarrolladores diseñen aplicaciones con una latencia inferior a los 100 milisegundos, una confiabilidad del 99,999 % y escala global. Más información en www.pubnub.com.

Acerca de DAZN

DAZN es la plataforma de entretenimiento deportivo líder que transmite contenidos en vivo y según demanda a millones de fanáticos en todo el mundo. Como transmisión exclusiva de FIFA Club World Cup 2025™, DAZN hizo historia al poner a disposición el torneo de forma gratuita a fanáticos en más de 200 mercados. Visite www.dazn.com.

