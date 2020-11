Publicar Datos de Trabajo y Formación Directamente en su Sitio Web con las API de CareerOneStop

ST. PAUL, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–CareerOneStop ofrece una amplia gama de datos sobre carreras, empleo y educación a través de nuestros servicios de interfaz de programación de aplicaciones (application programming interface, API), que proporcionan conjuntos de datos de calidad controlada para integrar de forma sencilla y sin problemas la información en otros sitios web.





¿Qué son los servicios de API?

Los servicios de API son una forma de intercambiar datos e información sin problemas entre los sitios web, lo que permite intercambios seguros y normalizados entre diferentes aplicaciones informáticas. Los datos se solicitan y se entregan a través de Internet. Los clientes de API tienen un control total sobre qué y cómo se muestra la información en sus propios sitios web a sus clientes.

Patrocinado por la Administración de Empleo y Capacitación del Departamento del Trabajo de los EE. UU. (U.S. Department of Labor’s Employment and Training Administration), CareerOneStop provee servicios de API sin costo alguno que permiten a los usuarios de datos:

Acceder a una amplia gama de conjuntos de datos de calidad controlada. Los datos disponibles van desde los detalles de la ocupación, como los salarios y las certificaciones, hasta los servicios que ofrecen la posibilidad de crear su propia herramienta Skills Matcher. CareerOneStop hace el trabajo de recolectar, verificar y actualizar los datos.

Disfrutar de la perfecta integración de los nuevos datos en un sitio web existente. El uso de las API no requiere conocimientos expertos de software para integrarse en otro sitio web. CareerOneStop proporciona documentación técnica e instrucciones para ayudarlo.

Reducir los costos de mantenimiento y aumentar la eficacia del sitio web. Las API pueden eliminar la necesidad de recopilar, validar y organizar el contenido y los datos. Las aplicaciones se pueden desarrollar mucho más rápido y a un menor costo mediante el uso de los conjuntos de datos estandarizados y probados de CareerOneStop.

Explore todas las API disponibles en la página What’s Available (Qué hay disponible) de CareerOneStop. Recientemente se han actualizado varios servicios, que incluyen:

Avisos de trabajo: Recupere los avisos de trabajo para una palabra clave específica o un título o código de ocupación dentro de una ubicación específica. La lista devuelta contiene las ofertas de trabajo disponibles en el área de la National Labor Exchange (Bolsa de Trabajo Nacional).

Obtener las ubicaciones: Valide la entrada de la ubicación y recupere las identidades de las áreas geográficas asociadas.

Juntas y comités: Juntas estatales o locales de desarrollo de la fuerza laboral y comités juveniles por ubicación.

Comparar salarios: Compare los salarios por ubicación u ocupación.

Visite la página Web API Technical Information (Información técnica de la API web) de CareerOneStop para encontrar detalles sobre los servicios de API y suscribirse a los servicios en Data Requests (Solicitudes de datos).

CareerOneStop también ofrece:

Widgets: Cuadros de búsqueda interactiva para permitir a los visitantes del sitio web buscar datos de CareerOneStop

Descargas de datos: Conjuntos de datos completos de varias herramientas de CareerOneStop en múltiples formatos, como videos de carreras, certificaciones, asociaciones profesionales, licencias de ocupación y más.

Comuníquese con CareerOneStop para dejar sus comentarios o hacer preguntas:



Correo electrónico: info@CareerOneStop.org

Sitio web: www.CareerOneStop.org

