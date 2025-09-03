Publican primer lote de documentos de los archivos Epstein 

La reciente publicación de los archivos secretos del caso Epstein por parte de las autoridades de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre la red de tráfico sexual orquestada por Jeffrey Epstein.

Este escandaloso caso, que involucra a figuras de alto perfil, mantiene en vilo a la opinión pública y plantea nuevas preguntas sobre la complicidad y la impunidad.

"Solo 3 % de los documentos entregados al Comité de Supervisión son nuevos, el resto ya es de dominio público. Se ha publicado menos de 1 % de los archivos. El Departamento de Justicia está bloqueando la información", dijo el congresista Ro Khanna, miembro del comité.

¿Qué revelan los archivos desclasificados del caso Epstein?

Los documentos desclasificados incluyen testimonios de las víctimas y detalles de la red de contactos de Epstein, aportando evidencia sobre el alcance de sus operaciones y sus lazos con políticos, empresarios y celebridades.

Los archivos han identificado a potenciales cómplices y posibles encubrimientos, lo que intensifica la presión sobre las autoridades para que profundicen en las investigaciones.

La publicación de estos archivos secretos del caso Epstein despierta preocupación entre la sociedad sobre la transparencia judicial y la posible protección de influyentes.

Además, expertos en derechos humanos insisten en que la exposición pública de información es esencial para alcanzar justicia y evitar que crímenes similares se repitan.