Publican fotografías de Trump y otras figuras de alto perfil relacionadas con Jeffrey Epstein 

Este jueves, se difundieron nuevas fotos del patrimonio de Epstein, mostrando residencias y bienes del polémico financista, al tiempo que se profundizan sus conexiones con Donald Trump y Bill Clinton.

Las imágenes, presentadas como parte de documentos judiciales, generan renovada atención sobre el caso Epstein y sus vínculos políticos.

El foco está puesto en las fotos del patrimonio de Epstein que evidencian el lujo en el que vivía y las relaciones con reconocidas figuras estadounidenses, especialmente con el actual presidente de EEUU.

Entre los bienes están mansiones, vehículos y obras de arte, pero además se destacan imágenes donde aparecen personalidades como Trump y Clinton, lo que incrementa las especulaciones sobre la magnitud de las redes tejidas por Epstein.

El patrimonio de Epstein y la polémica por sus relaciones

Los documentos judiciales hechos públicos el 12 de diciembre incluyen fotos nunca vistas de las mansiones de Epstein en Nueva York y Florida, así como elementos personales que refuerzan las teorías en torno a su vida privada y su círculo de confianza.

Estos detalles se suman a los interrogantes por las conexiones políticas con el acusado de organizar una red de tráfico sexual, tema que ha generado controversia en otros momentos.