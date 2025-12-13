Estados Unidos

Publican fotografías de Trump y otras figuras de alto perfil relacionadas con Jeffrey Epstein 

Una de las imágenes muestra a Trump con seis mujeres con collares de flores, cuyos rostros fueron ocultados por el comité, mientras que otra muestra lo que parece ser un recipiente con condones de broma con una caricatura de Trump y el texto: “¡Soy ENORME!”

epstein Imágenes cortesía. / Epstein.
  • Jacqueline Alvarenga | 13-12-2025.11:07 am.

Este jueves, se difundieron nuevas fotos del patrimonio de Epstein, mostrando residencias y bienes del polémico financista, al tiempo que se profundizan sus conexiones con Donald Trump y Bill Clinton.

Las imágenes, presentadas como parte de documentos judiciales, generan renovada atención sobre el caso Epstein y sus vínculos políticos.

El foco está puesto en las fotos del patrimonio de Epstein que evidencian el lujo en el que vivía y las relaciones con reconocidas figuras estadounidenses, especialmente con el actual presidente de EEUU.

Entre los bienes están mansiones, vehículos y obras de arte, pero además se destacan imágenes donde aparecen personalidades como Trump y Clinton, lo que incrementa las especulaciones sobre la magnitud de las redes tejidas por Epstein.

El patrimonio de Epstein y la polémica por sus relaciones

 Los documentos judiciales hechos públicos el 12 de diciembre incluyen fotos nunca vistas de las mansiones de Epstein en Nueva York y Florida, así como elementos personales que refuerzan las teorías en torno a su vida privada y su círculo de confianza.

Estos detalles se suman a los interrogantes por las conexiones políticas con el acusado de organizar una red de tráfico sexual, tema que ha generado controversia en otros momentos.

