Publicación de los archivos Epstein ahora está en las manos de Donald Trump 

El Congreso autoriza publicar archivos de Epstein, una decisión histórica que marca un nuevo capítulo en la larga polémica alrededor del caso Jeffrey Epstein.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de hacer públicos documentos relacionados con el controvertido magnate, argumentando la necesidad de transparencia en un caso que ha salpicado a figuras políticas, empresariales y celebridades a nivel mundial.

La iniciativa obtuvo apoyo bipartidista y se espera tenga un impacto significativo tanto a nivel judicial como mediático.

Según agencias, la medida incluye expedientes, agendas y registros que podrían arrojar luz sobre la red de vínculos y posibles encubrimientos vinculados a Epstein.

Implicaciones políticas y sociales de la decisión

La publicación de estos archivos no solo apunta a esclarecer la magnitud de los delitos cometidos, sino que también podría influir en la percepción pública de actores políticos y otras personalidades implicadas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han celebrado el avance, mientras que algunos críticos alertan sobre posibles impactos en procesos judiciales en curso.

La opinión pública latinoamericana sigue de cerca el desarrollo, dadas las resonancias internacionales.

En contextos donde la transparencia institucional es un reclamo constante, la decisión del Congreso estadounidense podría sentar un precedente relevante.