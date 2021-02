PTW anuncia su nueva presidenta regional para Europa, Marion Muir

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–PTW prosigue con su misión de ser el socio de referencia para innovar en la industria de los videojuegos con el anuncio de su nueva presidenta regional para Europa, Marion Muir. La empresa líder en externalización de servicios técnicos y de videojuegos anunció hoy que Marion, que durante mucho tiempo ejerció de ejecutiva superior, liderará ahora una de las regiones más productivas. PTW lleva años siendo líder en la industria, con un amplio repertorio de clientes de primera, fieles y diversos, y casi tres décadas de experiencia en la industria de los videojuegos. El trabajo de PTW comprende todas las plataformas y géneros.

Marion se unió a PTW en 2011 como jefa de obra del estudio de Glasgow. La destreza operativa y la dedicación de Marion quedaron patentes de inmediato. En su tiempo en PTW, ha ocupado cargos en operaciones, servicios de asistencia y finanzas, incluyendo: vicepresidenta, jefa de personal y vicepresidenta senior de servicios de asistencia.

La directora ejecutiva de PTW, Deborah Kirkham, ha apuntado: «Marion ha sido fundamental como parte de nuestro equipo ejecutivo durante una década, y hemos visto el valor de sus contribuciones durante su ejercicio. Desde proporcionar consejo de alto nivel hasta impulsar la innovación, encontrar eficiencias operacionales y realizar informes de ganancias y pérdidas, Marion se ha mantenido firme en su cometido de aportar las mejores soluciones para nuestros compañeros y equipos internos y externos. Estamos encantados de que lidere la región de Europa».

Acerca de PTW

PTW es un destacado proveedor de juegos, entretenimiento digital y soluciones multimedia interactivas, con 35 delegaciones en 16 países del mundo. Nuestra gama de servicios incluye controles de calidad, localización, experiencia del cliente y servicios de ingeniería y desarrollo, así como producción de audio. PTW aporta sus casi tres décadas de experiencia y su sólida infraestructura para crear una base personalizada para proyectos y para clientes de todos los tamaños.

PTW, constituida por filiales globales, es una sociedad tenedora británica formada en 2016 bajo el paraguas de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., que cotiza en la Primera Sección de la Bolsa de Valores de Tokio con el código 3657. POLE TO WIN es una marca comercial registrada de Pole To Win Co., Ltd. en Japón y en otros países. Todos los derechos reservados. Más información en https://www.ptw.com/

