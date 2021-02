PTW anuncia la adquisición de 5518 Studios, estudio de arte puntero de Los Ángeles

Con la adquisición de 5518 Studios, PTW pasará a ofrecer contenido artístico de calidad.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–PTW prosigue con su misión de ser el socio de referencia para innovar en la industria de los videojuegos con la adquisición del excelente estudio artístico 5518 Studios. La empresa líder en externalización de servicios de videojuegos y servicios técnicos anunció hoy la adquisición de 5518 Studios, con sede en Los Ángeles. PTW lleva años siendo líder en la industria, con un amplio repertorio de clientes de primera, fieles y diversos, y casi tres décadas de experiencia en la industria de los videojuegos. El trabajo de PTW comprende todas las plataformas y géneros.

5518 abarca desde ilustración y conceptos artísticos de gran calidad hasta modelado de personajes y animación, así como todo lo comprendido entre ambos. La expansión de PTW garantiza un mayor rango de habilidades, talento y conocimientos generales para sus socios en todo el mundo. El anuncio de hoy es un excitante paso adelante en la misión de PTW de proporcionar servicios de desarrollo integrales a sus socios en la creciente industria global de los videojuegos.

“Nuestra misión es revolucionar la esfera del entretenimiento digital; añadir a 5518 a nuestro equipo nos permite convertirnos en uno de los mejores estudios de desarrollo del mundo. Uniremos nuestra compañía de desarrollo de juegos ya existente, Orange Rock Studios, con 5518 bajo un nombre. Nuestra nueva marca estará perfectamente preparada para trabajar junto con desarrolladores y distribuidores de primera, creando los mejores juegos y experiencias digitales del mundo”, dijo Kasturi Rangan, director de productos de PTW. “En lo que concierne a desarrollo de videojuegos, seremos la opción perfecta para quienes busquen un socio externo”, concluyó.

PTW aunará Orange Rock y 5518 bajo un nuevo nombre: 1518 Studios. La nueva marca tendrá una oferta mucho más fuerte de arte, desarrollo integral, operaciones en vivo, portabilidad, desarrollo de productos y aumento de personal (en móviles, PC y consolas). Michael Casalino, director ejecutivo y cofundador de 5518 Studios, añadió: “Nuestros valores y misión se alinean de maravilla con los de PTW; ambos creemos en las buenas relaciones basadas en la confianza, la pasión, las buenas comunicaciones y los servicios de juegos de gran calidad”. El director de operaciones y cofundador de 5518, Maxim Miheyenko, dijo, asimismo: “Estamos muy emocionados de unirnos a la familia de marcas de PTW”.

La directora ejecutiva de PTW, Deborah Kirkham, concluyó: “Nos alegra dar la bienvenida a 5518 Studios y a nuestros nuevos equipos de Los Ángeles, San Petersburgo y Moscú a la familia PTW. Expandir nuestra presencia global en la industria de los videojuegos es un paso importante en nuestra misión de proporcionar la mayor calidad y la mejor tecnología a nuestros socios en todo el mundo. Michel, Maxim y sus equipos procuran un nivel de conocimientos y energía que estoy deseando hacer llegar a nuestros socios”.

Acerca de PTW

PTW es un destacado proveedor de juegos, entretenimiento digital y soluciones multimedia interactivas, con 19 delegaciones en 11 países del mundo. Nuestra gama de servicios incluye controles de calidad, localización, experiencia del cliente y servicios de ingeniería y desarrollo, así como producción de audio. PTW aporta sus 25 años de experiencia y su sólida infraestructura para crear una base personalizada para proyectos y para clientes de todos los tamaños.

PTW, constituida por filiales globales, es una sociedad tenedora británica formada en 2016 bajo el paraguas de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., que cotiza en la Primera Sección de la Bolsa de Valores de Tokio con el código 3657. POLE TO WIN es una marca comercial registrada de Pole To Win Co., Ltd. en Japón y en otros países. Todos los derechos reservados. Más información en https://www.ptw.com/

