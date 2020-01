Proyectiles impactan cerca de la embajada de EEUU en Irak

Tres proyectiles impactaron la tarde de este lunes (madrugada del martes) en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Irak, según la agencia AFP.

El área alcanzada por los misiles se ubica dentro de la Zona Verde, donde se encuentran misiones diplomáticas de otras naciones.

Hasta las 4:14 hora de Honduras no se brindaban detalles del suceso y el alcance del mismo.

En las redes sociales circulan videos de las alarmas que dejaron los impactos en Bagdad, capital de irak.

BREAKING: At least two Katyusha rockets hit #Iraq capital, Baghdad’s Green Zone- the first in few days lull after near daily incidents. Alarm sirens can be heard sounding through heavily fortified zone. No casualties reported yet. pic.twitter.com/nHqZLu26pB

— Arwa Ibrahim (@arwaib) January 20, 2020