Proyectan fotografías de Luigi Mangione en un concierto con temática de Disney 

El video de un concierto en el cual proyectaron las fotografías de Luigi Mangione ha generado una ola de reacciones, tanto positivas como negativas, en las distintas plataformas de Internet.

La fiesta Bob to the Bop era de temática de Disney, lo que ha sorprendido aún más al mostrar su apoyo al joven genio de las tecnologías que está siendo acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Con la grabación de la reacción de las personas al ver las fotografías de Luigi, se confirma que el presunto criminal de Thompson se ha convertido en todo un fenómeno, logrando la simpatía de ciento de personas que no lo ven como un villano.

"Las imágenes del joven se hicieron presentes en la pantalla grande mientras sonaba "He could be the one" de Hanna Montana (Miley Cyrus)", se detalló sobre el hecho curioso que se protagonizó en el concierto desarrollado en Boston.

La proyección de las fotografías de Luigi provocó un frenesí en los asistentes, que comenzaron a gritar eufóricos en apoyo al joven, quien también ha recibido donaciones para que puede defenderse.

El video publicado por el usuario @nessaa1027 cuenta con más de siete millones de reproducciones y 1.4 millones de likes, confirmando que Mangione se ha convertido en todo un fenómeno social que ha dividido las opiniones en EEUU.

Analistas aseguran que el aspecto físico del joven y las motivaciones del crimen lo han convertido en un ícono en las redes sociales.