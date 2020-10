ProudBoys reflejo del orgullo LGBTQ que es tendencia

La avalancha de usuarios en Twitter que decidieron dar batalla al grupo Proud Boys logró crear una tendencia que se convirtió en el reflejo de la fuerza del movimiento LGBTQ en Estados Unidos (EEUU).

Todo comenzó cuando en el debate presidencial se le pidió al gobernante Donald Trump condenar a los nacionalistas blancos, pero ha cambio el gobernante se refirió a los Proud Boys con cautela, solicitándoles que se apartaran y se mantuvieran al margen.

En respuesta miles impulsaron una campaña que tuvo como objetivo disminuir el odio que promueven los Proud Bouys en contra de la comunidad LGTBQ. Con una imagen del orgullo gay y el hashtag #ProudBoys buscan eliminar las publicaciones de los supremacistas blancos.

“Entré al hashtag en Twitter y simplemente miré lo que la gente estaba publicando, y realmente me pareció una oportunidad para reclamar el odio”, dijo Igor Volsky, un miembro de la comunidad gay en EEUU.

Indicó que al utilizar Proud Boys como hashtag se está reclamando el fanatismo y el odio que este grupo promueve desde el 2016 en contra del movimiento LGBTQ.

Aunque se desconoce de dónde surge la idea hay un tuit del 1 de octubre que podría ser la base del movimiento y que se le adjudica a George Takei.

“Me pregunto si los chicos de BTS y TikTok pueden ayudar a los LGBTs con esto. ¿Qué pasaría si los chicos homosexuales se tomaran fotos besándose o haciendo cosas muy homosexuales y luego se etiquetaran a sí mismos? con #ProudBoys. Apuesto a que los estropearía mucho. #ReclaimingMyShine “, cita el posteo.

De esa fecha en adelante, son miles de personas que han optado por compartir las imágenes como reflejo del orgullo LGBTQ .

I wonder if the BTS and TikTok kids can help LGBTs with this. What if gay guys took pictures of themselves making out with each other or doing very gay things, then tagged themselves with #ProudBoys. I bet it would mess them up real bad. #ReclaimingMyShine

— George Takei (@GeorgeTakei) October 1, 2020