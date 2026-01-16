Protestas y tensión en Minneapolis ante amenaza de Trump de invocar la Ley de Insurrección

Las protestas volvieron a sacudir la ciudad de Minneapolis la noche del jueves, impulsadas por la indignación de la comunidad ante el actuar de agentes federales durante operativos migratorios. Las manifestaciones se desarrollan en un contexto de alta tensión, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que podría invocar la Ley de Insurrección para contener los disturbios.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al menos 12 personas fueron arrestadas durante los enfrentamientos. La agencia informó que los detenidos fueron acusados de agredir a agentes federales y recordó que atacar a las fuerzas del orden o dañar propiedad federal constituye un delito grave. Para dispersar a los manifestantes concentrados cerca del Edificio Federal Bishop Henry Whipple, agentes federales utilizaron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

Las autoridades estatales y locales han llamado a la calma, especialmente después de que esta semana se intensificaran las protestas tras un tiroteo en el que un agente federal hirió a un ciudadano venezolano. Según funcionarios federales, el hombre se resistió al arresto y agredió violentamente a uno de los agentes. En un incidente separado, el DHS también reportó la detención de otros dos venezolanos, quienes presuntamente atacaron a un agente con una pala y un palo de escoba durante el mismo operativo.

El clima extremo podría influir en el desarrollo de nuevas manifestaciones. Minneapolis y St. Paul enfrentan temperaturas bajo cero y fuertes vientos que generan sensaciones térmicas de hasta -20 grados, condiciones que se espera se mantengan durante varios días.

En medio de la crisis, las congresistas demócratas Pramila Jayapal e Ilhan Omar anunciaron la realización de una audiencia pública en St. Paul titulada “Secuestrados y desaparecidos: el ataque mortal de Trump contra Minnesota”, tras la cual ofrecerán una conferencia de prensa. Paralelamente, organizaciones defensoras de derechos civiles han reaccionado con firmeza. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Minnesota calificó como “innecesarias y peligrosas” las amenazas de aplicar la Ley de Insurrección y presentó una demanda colectiva contra el Gobierno federal por presuntas violaciones a los derechos constitucionales durante los operativos migratorios.

La situación también ha generado alarma en el ámbito educativo. En St. Paul, agentes federales detuvieron vehículos con estudiantes y personal escolar en incidentes separados, lo que llevó al distrito escolar a ofrecer la opción de clases virtuales a partir de la próxima semana para quienes no se sientan seguros asistiendo de manera presencial.

Mientras continúan los enfrentamientos y las investigaciones por recientes tiroteos vinculados a agentes de inmigración, Minneapolis permanece en estado de alerta, con una comunidad dividida entre el reclamo de justicia, el temor por la escalada del conflicto y la incertidumbre ante una posible intervención militar federal.