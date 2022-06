Protestas tras fallo de la Corte Suprema de EEUU que revoca el derecho del aborto

Organizaciones de derechos civiles y políticos han anunciado acciones de protestas tras el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos (EEUU) sobre la resolución Roe v. Wade que revoca el aborto.

Desde tempranas horas de la mañana, centenares de personas se apersonaron a las afueras del Poder Judicial para protestar por el dictamen que deja sin efecto una ley que emana de 1973.

Expertos han destacado que son 50 años de protección constitucional los que se están vetando con la resolución de la Corte Suprema.

Movimientos sociales han anunciado acciones de protesta para este viernes y el sábado con el objetivo de expresar su descontento por la anulación de la ley Roe v. Wade o revocar el aborto en una de las naciones donde la interrupción del embarazo era una garantía constitucional.

En Dalla, distintas organizaciones informaron de una vigilia que se desarrollará a partir de las 6:30 de la tarde con la participación de Freedom Road Socialist, The Aafiya Center, National Alliance Against Racist y Political Repression.

El sábado se informó de un movimiento social en las afueras del ayuntamiento de Dallas para pedir la anulación del dictamen.

A pesar de la presión de los críticos, políticos y otras organizaciones han expresado su apoyo a la revocación de Roe v. Wade. El gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió su postura a favor de la decisión de los jueces.

“La Corte Suprema anula correctamente Roe v. Wade y restablece el derecho de los estados a proteger a los niños inocentes por nacer. Texas es un estado pro-vida. Lucharemos SIEMPRE para salvar a cada niño de los estragos del aborto”, cita el tuit sobre la resolución que revoca el aborto.

