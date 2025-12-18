Protestas masivas de agricultores en Bruselas por el acuerdo con el Mercosur 

En medio de la cumbre de líderes europeos de este jueves, miles de agricultores protestaron en Bruselas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Las protestas de agricultores en Bruselas paralizaron la capital belga y buscaron visibilizar el descontento del sector agrario con las negociaciones y el impacto esperado en su economía.

La movilización de productores agrícolas incluyó bloqueos de calles, quema de neumáticos y el despliegue de maquinaria pesada en diferentes puntos estratégicos de Bruselas.

Los manifestantes se oponen al pacto UE-Mercosur, argumentando que amenaza su subsistencia frente a la competencia sudamericana, especialmente en productos como carne, lácteos y granos, y que no ofrece garantías suficientes para el sector rural europeo.

Para ellos, el acuerdo puede derivar en una “crisis agrícola” en Europa.

Subtópico: Demandas de los agricultores y respuesta política

Las principales demandas de los agricultores incluyen la suspensión inmediata de la ratificación del acuerdo y mayores protecciones para los productores locales.

Mientras las autoridades europeas aseguran que el pacto traerá beneficios comerciales, la presión política ha aumentado para revisar sus condiciones y mitigar el impacto en la agricultura familiar.

Voceros de organizaciones rurales han advertido que las movilizaciones seguirán si sus preocupaciones no son atendidas.

Por su parte, los líderes europeos debaten opciones para equilibrar los intereses comerciales y el bienestar del campo.

Aunque la UE ha buscado avanzar con el acuerdo por sus ventajas económicas, recientes crisis y el aumento de protestas han obligado a reabrir el diálogo.