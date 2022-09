Protestantes por “la libertad” queman enorme cartel del líder iraní Alí Jamenei

Miles de protestantes protagonizaron la quema de un enorme cartel del líder iraní Alí Jamenei en el marco de las masivas movilizaciones por “la libertad”.

Desde el martes que se dieron los primeros registro de las protesta a nivel nacional es la primera vez que se reporta un hecho violento por parte de los manifestantes.

Según se informó extraoficialmente, los ciudadanos quemaron una gigantografía o cartel enorme de Alí Jamenei.

Las protestas que han cobrado la vida de más 36 personas iniciaron luego d la muerte de una joven de 22 años bajo custodia de la policía.

Masha Amini fue detenida por usar incorrectamente el velo o el hiyab, pero desafortunadamente fue asesinada sin que se dé una respuesta.

Ante el caso, miles de mujeres y hombres han desafiado al gobierno iraní pidiendo mejores garantías para las mujeres.

Los videos y fotografías de la quema del enorme cartel de Alí Jamenei fueron publicados en las redes sociales a pesar del bloqueo de Internet que existe en el país.

El usuario Joe Truzman publicó la grabación, en la cual se ve al cartel gigante reduciéndose a cenizas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos hablan de 36 muertes, mientras que el gobierno asegura que el conflicto ha dejado 17 decesos.

Es el segundo movimiento masiva que se registra en contra de Alí Jamenei, el primero fue en el 2019 por el alza de los combustibles.

The largest picture of Ali Khamenei was burned in the center of Tehran, according to the video. #Iran pic.twitter.com/PAJeKU5lqN

— Joe Truzman (@JoeTruzman) September 23, 2022