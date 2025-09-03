Proteintech presenta Able, herramienta pionera para acelerar los descubrimientos científicos

ROSEMONT, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Proteintech, líder mundial en anticuerpos y soluciones para las ciencias de la vida, acaba de anunciar el lanzamiento de Able AI, una pionera herramienta de inteligencia artificial en su clase disponible ya a través de ptglab.com.





Encontrar los anticuerpos más adecuados entre la gran cantidad de productos con potencial resulta todo un reto. Able ayuda a los científicos a identificar el anticuerpo adecuado dependiendo de sus necesidades de investigación específicas, al tiempo que aporta toda la información pertinente y los conocimientos científicos asociados. Asimismo, supone una guía detallada sobre los procedimientos experimentales específicos de cada producto, lo cual reduce significativamente el tiempo dedicado a planificar y elegir productos.

El lanzamiento se suma a la exitosa presentación por parte de Proteintech del mapeo de epítopos en 3D a principios de año, que vino a mejorar la capacidad de los investigadores para visualizar los puntos de unión de los anticuerpos mediante el modelado experimental basado en IA. Al contar con esta capacidad, se reducen las conjeturas y el prueba-error, con lo que los científicos pueden diseñar mejores experimentos y desarrollar productos con mayor precisión.

«Able es el siguiente paso en nuestra misión de capacitar a los científicos» afirmó el Dr. Jason Li, consejero delegado de Proteintech. «Aprovechando el éxito de nuestra plataforma de mapeo de epítopos en 3D, Able puede recomendar productos a medida y apoyar en la fase de diseño experimental, lo cual permite a los investigadores centrarse más en sus vanguardistas descubrimientos». Proteintech intenta siempre superar barreras en el mundo de los reactivos para mejorar las ciencias en general y ofrecer un mejor servicio a cada cliente en particular».

Able está ya disponible de forma gratuita en ptglab.com o directamente en www.ptglab.com/Able.

Acerca de Proteintech

Proteintech Group Inc., fundada en 2001, es uno de los principales fabricantes de anticuerpos, proteínas, nanoanticuerpos e inmunoensayos. Proteintech cuenta con la mayor cartera de patentes de anticuerpos de manufactura propia que cubren dos tercios del proteoma humano. Ofrece anticuerpos, proteínas e inmunoensayos en diversas áreas de investigación, y hay más de 300 000 citas de sus productos. Por otra parte, Proteintech produce citocinas, factores de crecimiento y otras proteínas manifestadas en humanos, bioactivas y de grado cGMP. Los sitios de Proteintech están certificados por las normas ISO13485 e ISO9001.

Para más información, visite ptglab.com.

