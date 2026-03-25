Legisladores en Estados Unidos presentaron una propuesta para imponer una moratoria temporal a la construcción de centros de datos destinados a inteligencia artificial. Esto ocurre en medio de crecientes preocupaciones por su impacto ambiental y social.

La iniciativa, impulsada por Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, busca frenar el avance acelerado de esta infraestructura tecnológica. Mientras tanto, el gobierno federal desarrolla regulaciones más sólidas para el sector.

Según los legisladores, el auge de la inteligencia artificial está transformando rápidamente áreas clave como la economía, la educación, la seguridad y el bienestar social. Por lo tanto, consideran necesario establecer controles antes de que su expansión continúe sin supervisión adecuada.

Sanders advirtió que la magnitud y velocidad de estos cambios no tienen precedentes y que el Congreso aún no comprende completamente sus implicaciones. En ese sentido, la moratoria permitiría ganar tiempo para evaluar riesgos y diseñar políticas que protejan tanto a las comunidades como a los trabajadores.

La propuesta surge en un contexto en el que varias ciudades y condados del país ya han comenzado a adoptar medidas similares. Desde agosto de 2025, algunas localidades en estados como Misuri, Indiana, Georgia y Carolina del Norte han implementado restricciones temporales a la construcción de centros de datos. Esto refleja una preocupación cada vez más extendida sobre el impacto de esta industria en el entorno y los recursos locales.

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