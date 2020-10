Project Management Institute presenta productos iniciales con el primer conjunto de recursos de la industria independiente de plataformas para acelerar la adopción de los “ciudadanos desarrolladores” a gran escala

Aproveche toda la potencia de los ciudadanos desarrolladores para aumentar la productividad de las empresas y reducir los costos al permitir que los empleados creen aplicaciones en tiempo real.

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–Project Management Institute (PMI), la asociación líder mundial para los profesionales de la administración de proyectos, lanzó hoy los primeros recursos educativos independientes de plataformas de la industria, para organizaciones que quieren implementar y ampliar sus prácticas de ciudadanos desarrolladores (CD). Los dos primeros productos de un conjunto de ofertas planificadas ya están disponibles:

The Citizen Development Body of Knowledge (CDBOK™) de PMI es un recurso centralizado que ayudará a las personas y empresas a comprender las mejores prácticas para implementar prácticas de ciudadanos desarrolladores dentro de una organización a escala.

El curso de formación fundamental es un programa de capacitación mediante el sistema de aprendizaje electrónico que ofrece una introducción a las prácticas de ciudadanos desarrolladores y describe las mejores prácticas en las metodologías de DC.

Las plataformas de ciudadanos desarrolladores utilizan herramientas intuitivas de “código bajo” y “sin código”, de modo que incluso los empleados no técnicos y no especializados puedan crear aplicaciones, soluciones de software e incluso aplicaciones de nivel empresarial sin tener que aprender a codificar. El surgimiento de ciudadanos desarrolladores promete mejorar la productividad empresarial al facilitar, agilizar y abaratar el desarrollo de aplicaciones y software, además de acelerar la entrega de valor, de modo que las organizaciones puedan lograr resultados con más rapidez.

PMI está en una posición ideal para ayudar a impulsar la adopción de prácticas de ciudadanos desarrolladores”, aseguró Sunil Prashara, presidente y gerente general de PMI. “Somos la asociación sin fines de lucro líder en el mundo para la profesión de la administración de proyectos y hemos pasado los últimos 50 años equipando a nuestras partes interesadas con las habilidades y recursos más relevantes para que puedan generar cambios y valor comercial, con el fin de ayudar a sus empresas a tener éxito. Para asegurarnos de que brindamos las herramientas adecuadas para ciudadanos desarrolladores, hemos recurrido a los principales expertos en el campo y hemos combinado su conocimiento y experiencia con nuestra propia experiencia profunda en el desarrollo de normas globales y capacitación en certificación para gerentes de proyectos en todo el mundo. Con más de 600.000 miembros y 1,5 millones brutos de titulares de credenciales en casi todos los países, podemos ser una fuente objetiva de recursos para las empresas y las personas que quieren aplicar las herramientas y las metodologías para ciudadanos desarrolladores con minuciosidad y confianza”.

Las prácticas de ciudadanos desarrolladores contribuyen a despejar el camino para la próxima ola de transformación empresarial

Las prácticas de ciudadanos desarrolladores deberían aliviar la carga de los departamentos informáticos, que están sobrepasados y se esfuerzan por responder a las crecientes demandas de asistencia técnica de las unidades de negocio. Forrester Research calcula que para 2024, Estados Unidos tendrá un déficit de 500.000 desarrolladores de software.

“Las prácticas de ciudadanos desarrolladores le darán forma a la próxima ola de transformación empresarial”, aseguró el Sr. Prashara. “Los avances tecnológicos como la IA están eliminando gran parte de la complejidad inherente al desarrollo de software, lo que permite a los no especialistas crear sus propias soluciones y llevar nuevos productos y servicios al mercado en plazos sin precedentes. Esto democratizará el desarrollo de software y acelerará los esfuerzos de transformación digital”.

Las prácticas de ciudadanos desarrolladores facilitan una forma de trabajo sumamente ágil, que puede conducir a reducciones sustanciales en costos y tiempos de desarrollo. Gracias a ellas, la velocidad con la que se puede materializar una idea y diseñar, construir, probar e implementar aplicaciones permite a los equipos y organizaciones entregar proyectos y llevar productos y servicios al mercado más rápido que nunca.

Ampliar las prácticas de desarrolladores ciudadanos a nivel empresarial, de forma segura y confiable con PMI

Gartner calcula que el número de ciudadanos activos desarrolladores será cuatro veces mayor que el de desarrolladores profesionales para el 2023. El nuevo conjunto de productos de PMI debería ayudar a facilitar esa transición, permitiendo a las organizaciones promover estas prácticas entre sus empleados de una manera mensurable y segura.

Según Gartner, el 41 por ciento de los líderes empresariales informan tener iniciativas de ciudadanos desarrolladores activas y el 20 por ciento evalúa o planea diseñar estas iniciativas. Sin embargo, para obtener el máximo beneficio de estas prácticas, las organizaciones deberán aplicarlo en toda la empresa, creando un sistema operativo organizacional. Existe una necesidad urgente de habilitar este nivel de escalabilidad para impulsar los esfuerzos de transformación, aseguró Prashara y esa fue la fuerza impulsora detrás del desarrollo de las nuevas ofertas de PMI.

“PMI reconoce el papel fundamental que cumplen los ciudadanos desarrolladores en el empoderamiento de las personas y organizaciones”, comentó el Sr. Prashara. “A medida que las organizaciones buscan aprovechar estas prácticas en sus programas de transformación digital, hay muchas trampas que evitar, incluida la falta de una metodología y un marco integrales, así como una capacitación adecuada para permitir que los ciudadanos desarrolladores tengan éxito. PMI está abordando esta brecha al proporcionar un marco independiente del proveedor para respaldar la necesidad de los profesionales de aprender los conceptos básicos y las mejores prácticas, pero también la necesidad de las empresas de aprovechar todo el potencial de los ciudadano desarrolladores en cumplimiento con el gobierno y la seguridad informática. Esto le dará a los departamentos de informática la confianza para escalar el desarrollo ciudadano en toda la empresa para acelerar los esfuerzos de transformación de la empresa”.

Cartera de productos y experiencias de Ciudadanos desarrolladores de PMI

Si bien ya están disponibles las ofertas iniciales, PMI lanzará más productos en los próximos meses, en particular, cursos y certificaciones específicos basados ​​en roles, así como un portal comunitario para compartir información sobre CD y liderazgo intelectual. The PMI Citizen Development Body of Knowledge (CDBOK™) también será seguido por un libro ejecutivo sobre las mejores prácticas de CD, destacando estudios de casos específicos y perspectivas de liderazgo.

Para saber cómo aprovechar el potencial del desarrollo ciudadano en su organización, visite: pmi.org/citizen-developer.

