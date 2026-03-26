El Comité Olímpico Internacional (COI) ha tomado una decisión histórica: prohíbe a mujeres transgénero competir en las categorías femeninas de los Juegos Olímpicos.

Esta medida ha generado un intenso debate mundial sobre la inclusión, el deporte femenino y las normas de equidad que deben regir el olimpismo.

El COI justificó la prohibición argumentando la necesidad de garantizar una competencia justa para las atletas cisgénero en deportes donde las diferencias fisiológicas pueden aportar ventajas significativas.

Según el organismo olímpico, la inclusión de mujeres transgénero podría afectar la integridad de los resultados deportivos y la protección de la categoría femenina.

Posiciones encontradas en la comunidad deportiva

Activistas y organizaciones por los derechos LGBTIQ+ han expresado preocupación por la exclusión que implica esta decisión, mientras que asociaciones de atletas mujeres sostienen que se protege la equidad y el sentido original de la competición.

Para algunos expertos, la resolución marca un precedente en el deporte internacional y podría influir en federaciones nacionales y otras competencias.

Por su parte, el COI aseguró que continuará estudiando nuevas evidencias científicas y revisará la normativa periódicamente.

Desde hace años, la participación de personas trans en torneos femeninos ha sido motivo de controversia, especialmente en disciplinas como atletismo y natación.

Esta nueva normativa afecta directamente a atletas que soñaban con clasificar a los Juegos Olímpicos representando a sus países de América Latina y el resto del mundo.