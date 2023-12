Profesor pidió trabajo en una universidad, al no ser aceptado mató a tres personas

Uno de los docentes relató que el momento fue aterrador, algo que no se puede explicar. “Estaba tratando de mantener la calma para mis estudiantes y tratando de no llorar, pero las emociones son algo que no quiero volver a experimentar nunca más”.

El ataque del docente que no fue aceptado como empleado de la Universidad de Nevada es calificado como el peor de la ciudad en la ciudad desde octubre del 2017.