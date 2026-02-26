Productora mexicana Carmen Ochoa Aranda, clave en “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, fallece

La productora mexicana Carmen Ochoa Aranda, reconocida por su labor en los icónicos programas El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, falleció recientemente, según confirmaron fuentes cercanas a la producción. Su trabajo detrás de cámaras fue fundamental para la organización y consolidación de estas series, que se convirtieron en referentes de la televisión latinoamericana.

Ambos programas, creados y protagonizados por Roberto Gómez Bolaños, marcaron a varias generaciones en México y el resto del mundo. Ochoa Aranda contribuyó a que estas historias llegaran a millones de hogares, consolidando un legado cultural que perdura décadas después.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su fallecimiento. En redes sociales, colegas y seguidores han comenzado a rendir homenaje a su trayectoria y al impacto que tuvo en la televisión hispana.