Prodapt recibe el reconocimiento de Gartner® como gran proveedor regional nativo de las telecomunicaciones en América del Norte, Europa y América Latina

CHENNAI, India–(BUSINESS WIRE)–Gartner ha reconocido a Prodapt como proveedor de servicios de TI regional nativo de las telecomunicaciones en América del Norte, Europa y América Latina. Consideramos que esto pone de manifiesto la relevancia de alto dominio y la especialización en la prestación de servicios a CSP.

La guía de selección de proveedores de servicios de TI para directores de información de CSP ilustra la presencia en la industria y en la región, el enfoque de capacidades, el “ADN” y la escala de los proveedores en América del Norte, Europa y América Latina. Estos proveedores tienen intereses, inversiones y experiencia en la industria de las telecomunicaciones.

Los proveedores nativos de las telecomunicaciones captan más de un tercio de todos sus ingresos del sector de las telecomunicaciones y ofrecen servicios especializados para proveedores de servicios de comunicaciones. Los proveedores regionales son empresas como Prodapt, que trabajan con clientes que cuentan con presencia en varios continentes.

“Los actores del mundo de las telecomunicaciones quieren transformarse internamente para satisfacer las demandas de servicios digitales confiables de consumidores y empresas, pero encuentran obstáculos como sistemas complejos, crecimiento inorgánico, operaciones dispares y funciones encapsuladas en silos que impiden esta transformación. La necesidad de contar con un socio nativo de las telecomunicaciones y con un enfoque de 360 grados que impulse resultados holísticos en los sectores de TI, digital, de operaciones, de redes y de datos es fundamental. Consideramos que este reconocimiento de Gartner reafirma la comprobada experiencia de Prodapt en la prestación de estos servicios a empresas de telecomunicaciones”, indicó Harsha Kumar, directora ejecutiva de Prodapt.

“Al emprender nuevos proyectos e iniciativas, los directores de información de los CSP y otros líderes del ámbito tecnológico deben identificar a proveedores de servicios de TI más relevantes para comprobar sus áreas de especialización de servicios y capacidades, su fortaleza de priorización en la industria, su importancia regional, el tamaño de la empresa y su ADN”, explica el analista Jouni Forsman en el informe de Gartner.

Entre los clientes de Prodapt se encuentran los CSP, los hiperescaladores, los proveedores de equipos de redes y las firmas de tecnología globales más grandes, incluidas empresas de redes sociales, plataformas de búsqueda y compañías nativas digitales.

Haga clic aquí para descargar el informe de Gartner.

Gartner, IT Service Provider Selection Guide for CSP CIOs: North America, Jouni Forsman, 18 de septiembre de 2023



Gartner, IT Service Provider Selection Guide for CSP CIOs: Latin America, Jouni Forsman, 13 de septiembre de 2023



Gartner, IT Service Provider Selection Guide for CSP CIOs: Europe, Jouni Forsman, 25 de agosto de 2023

Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación ni recomienda a sus usuarios de tecnología que seleccionen exclusivamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otro tipo de designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, explícitas o implícitas, respecto de esta investigación, incluida cualquier garantía de comercialización o adecuación para una finalidad específica.

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y el resto del mundo y se utiliza con permiso en el presente documento. Todos los derechos reservados.

Sobre Prodapt

Prodapt, la mayor empresa especializada en el sector de la Conectividad y la de más rápido crecimiento. Gracias a su enfoque singular, Prodapt ha construido una profunda experiencia en las tecnologías más transformadoras que conectan nuestro mundo.

Prodapt es un socio de confianza para las empresas en todos los niveles de la vertical de Conectividad. Diseñamos, configuramos y aplicamos soluciones para su entorno digital, infraestructura de red y operaciones empresariales, además de crear experiencias que satisfacen a sus clientes.

En la actualidad, nuestros clientes conectan a 1100 millones de personas y a 5400 millones de dispositivos, y están entre las firmas de telecomunicaciones, medios e Internet más grandes del mundo. Prodapt trabaja con Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung y muchos otros.

Prodapt es una empresa certificada como “Great Place To Work® Certified™” con más de 6 000 empleados que son expertos en tecnología y dominios distribuidos en 30 países de América del Norte, América Latina, Europa, África y Asia. Prodapt forma parte del conglomerado empresarial de 128 años de antigüedad, The Jhaver Group, que emplea a más de 30 000 personas en más de 80 ubicaciones en todo el mundo.

Visite www.prodapt.com para más información. Síganos en LinkedIn.

