Príncipe Harry fue salpicado por el escándalo sexual de Sean Combs

El nombre del príncipe Harry de Inglaterra ha sido nombrado en el escándalo sexual del rapero Sean Comb, generando una nueva polémica.

Desde que se conoció el allanamiento de la mansión del cantante se avizoraba que varias personalidades a nivel mundial saldrían salpicados.

El proceso legal en contra de Sean Comb se dio luego de una serie de denuncias interpuestas por presuntas víctimas, que aseguran tener pruebas de los abusos sexuales.

Hasta el momento, se conoce que el rapero ha sido acusado de violación, agresión y tráfico sexual en perjuicio de cuatro mujeres que se han unido para demandar al cantante.

Una de las denunciantes es su exnovia, conocida como Cassie, quien lo acusa de violarla y agredirla físicamente repetidas veces, así como de obligarla a tener relaciones sexuales con prostitutos delante de él.

Otra de las mujeres, víctimas de Sean Comb, denunció la violación en grupo una menor de 17 años, con quien también traficó sexualmente.

“Ya es suficiente. Durante las últimas dos semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”, dijo Sean Comb en un comunicado.

El príncipe Harry no se ha referido al respecto, pero su nombre sale salpicado al igual que el príncipe Andrew hace unos años.

De acuerdo con las investigaciones, “entre los beneficios financieros que los acusados recibieron por participar y facilitar la empresa de tráfico sexual fueron la afiliación y el acceso a la popularidad del rapero.

Sean Comb era conocido por organizar las ‘mejores’ fiestas, con numerosas chicas a disposición de los invitados.