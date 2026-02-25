Príncipe Andrés habría utilizado dinero público para reunirse con Epstein

Las recientes revelaciones sobre el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, han vuelto a situar a la familia real británica en el centro de la controversia.

El caso involucra el presunto uso de dinero público para financiar viajes y reuniones con Jeffrey Epstein, el polémico financiero estadounidense acusado de abuso sexual.

El “príncipe Andrés uso de dinero público” se ha convertido en un tema candente. Esto reaviva el debate sobre la transparencia en la Casa Real británica y la rendición de cuentas frente a la sociedad.

"Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU parecen indicar que agentes de la Policía Metropolitana de Londres, financiados con fondos públicos, recibieron instrucciones de brindar seguridad durante una cena en la residencia de Epstein en Nueva York", cita el informe.

Implicancias del caso y reacciones públicas

De acuerdo con una investigación de CNN, documentos internos muestran que Andrés habría utilizado fondos estatales para costear viajes privados, incluidas reuniones con Epstein en fechas clave.

Las reacciones no se han hecho esperar. Además, sectores políticos y sociales en el Reino Unido exigen explicaciones. También hay voces que piden mayor vigilancia en el manejo de los recursos asignados a la realeza.



Uno de los puntos más señalados por la opinión pública es la falta de claridad sobre los controles institucionales para evitar el uso indebido de dinero destinado al sostenimiento oficial de la familia real.

Relación con otros escándalos reales

Este episodio añade presión a una institución que ya enfrenta cuestionamientos por otros escándalos recientes.

Queda por ver si las autoridades darán un paso al frente y mejorarán las regulaciones, o si este caso finalizará sin medidas concretas.

El “príncipe Andrés uso de dinero público” es, sin duda, una interrogante clave en la agenda británica actual.