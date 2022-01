Primera edición de los Wai Awards NA: iniciativa para honrar a innovadoras, investigadoras y líderes en el ecosistema de Inteligencia Artificial en Norteamérica, por Women in AI

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Women in AI (WAI) es una comunidad global y ONG cuya misión es contribuir a cerrar la brecha de género por medio del desarrollo de IA diversa e inclusiva. Mujeres de los Estados Unidos, México y Canadá suman esfuerzos para el lanzamiento de los premios WAI North America. Iniciativa que tiene la finalidad de honrar y premiar a mujeres pioneras, innovadoras y líderes que contribuyen al ecosistema de IA en Norteamérica.

Dentro de las alianzas se encuentra Mila – Quebec Artificial Intelligence Institute, Alberta Machine Intelligence Institute, Topcoder, The Institute for Education, IVOW AI y GET Cities, colaborando para impulsar la representación de mujeres, personas trans y no binarias en tecnología.

Susan Verdiguel, Embajadora en WAI México afirmó, “ A través de la colaboración, podemos integrar y ampliar el ecosistema de IA en México para una comunidad más robusta, informada y organizada.“

El evento de lanzamiento será el 1 de febrero del 2022 a las 5 pm EST, y abrirá la convocatoria para participar en las categorías: IA en Startups, IA en Investigación, IA para el Bien Social, IA en Gobierno, IA en Industria, Joven Entusiasta en IA.

Leslie Lynn Smith, Directora Nacional de GET Cities, comentó: “ Sabemos que la IA y el aprendizaje automático son el futuro, conocemos los riesgos de no ser inclusivos. En GET Cities, canalizamos a los que están contribuyendo al liderazgo de las mujeres, las personas trans y no binarias en tecnología. Encantados de ser socio estratégico para WAI Awards NA.”

Davar Ardalan, CEO de IVOW AI y Senior Advisor en Wai Awards NA, sostiene, “ Nuestro objetivo es reconocer el papel que las mujeres están desempeñando en IA e incentivar a mujeres jóvenes a sumarse al ecosistema”.

Los Wai Awards NA representan un paso significativo para elevar la voz y la visibilidad de mujeres extraordinarias que trabajan y contribuyen en IA en los tres países. Dentro del equipo también está liderado por Frincy Clement, Embajadora de WAI en Canadá y Bhuva Subram, Embajadora de WAI Norteamérica.

Las ganadoras se anunciarán en un evento híbrido el 13 de mayo de 2022. Para más información en waiawardsna@womeninai.co o visite www.womeninai.co/waiawardsna

Contacto: Bhuva Subram, WAI NAR/USA Ambassador, waiawardsna@womeninai.co