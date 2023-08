Primer informe clínico prometedor sobre un enfoque modificador de enfermedad para la distrofia muscular de Duchenne con Neu-REFIX® Beta 1,3-1,6 glucano* de Japón

Según los informes clínicos, se ha demostrado la seguridad, el control de la fibrosis y el aumento de la fuerza muscular.

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Pacientes con distrofia muscular de Duchenne (DMD) mostraron signos de ralentización del progreso de la enfermedad, tras la administración oral de Neu REFIX ß-glucano durante 45 días junto con la medicación habitual. Las mejorías clínicas publicadas en los informes de IBRO Neuroscience podrían ser las primeras en el mundo en las que un suplemento alimenticio seguro mitigó los marcadores biológicos de relevancia para la disfunción muscular en DMD sin efectos secundarios. El aumento de la distrofina plasmática en un 32 %, que indica una mejora de la circulación sanguínea, junto con el aumento de la fuerza muscular, es un gran avance, que revela el potencial múltiple de Neu-REFIX, que también reconstituyó beneficiosamente el microbioma intestinal en la DMD. Todo esto genera una esperanza de mejorar la calidad de vida y prolongar los años de supervivencia de los pacientes con DMD, opinó el Dr. Raghavan, el autor principal.









Neu-REFIX es un ß-glucano libre de alérgenos, único por su fuente, como un exopolisacárido de Aureobasidium Pullulans, producido en instalaciones certificadas con buenas prácticas de fabricación en Japón, que posee pureza, funcionalidad, solubilidad en agua y estandarización de dosis como un fármaco, conservable a temperatura ambiente, y consumible por vía oral como tal o con alimentos. Los efectos inmunomoduladores en estudios preclínicos, en voluntarios japoneses sanos y pacientes con COVID-19, mostraron su potencial como coadyuvante modificador de la enfermedad, por lo que sería conveniente realizar ensayos clínicos en DMD, para obtener efectos beneficiosos mediante el control de la inflamación y la fibrosis.

Neu-REFIX redujo la fibrosis, la inflamación y mejoró la regeneración muscular en ratones MDX y en un estudio clínico de seis meses en niños jóvenes, mejoró NSAA, 6MWT y MRC, y estos potenciales modificadores de la enfermedad fueron presentados en la Conferencia MDA 2023. Neu-REFIX puede tomarse en cualquier etapa de la DMD, con otros medicamentos convencionales. Por lo tanto, vale la pena evaluarlo como un fármaco adyuvante porque, como se informó, Neu-REFIX como agente único, ha ayudado a lograr, lo que los tratamientos modificadores de la enfermedad actuales, las terapias basadas en células y los enfoques de angiogénesis están tratando de lograr juntos, explicó uno de los coinvestivadores, el Prof. Naoki Yamamoto.

GNCorp, que ha sido la impulsora de este logro, ha firmado un memorando de entendimiento con MAP Healthcare, filial de SHBK International Holding Group, de los Emiratos Árabes Unidos, y tiene la intención de colaborar con organizaciones afines para validar Neu-REFIX en estudios más amplios. Se están llevando a cabo investigaciones clínicas en distrofia muscular de cinturas (LGMD, por sus siglas en inglés), esclerosis múltiple y psoriasis para evaluar la eficacia de Neu-REFIX como modulador inmunitario universal.

*B-1,3-1,6 glucano es un aditivo alimentario incluido en la lista de MHLW, Japón; no es un medicamento ni un remedio para ninguna enfermedad. Los resultados de la investigación no deben interpretarse como un consejo médico. El producto no está certificado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como generalmente reconocido como seguro (GRAS).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Samuel JK Abraham



info@gncorporation.com