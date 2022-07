Prime Day 2022 fue el evento de Prime Day más grande en la historia

Los miembros de Amazon Prime en todo el mundo ahorraron por encima de $1,7 mil millones, más que en cualquier otro evento de Prime Day

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: AMZN)— Los miembros de Prime compraron más de 300 millones de artículos en todo el mundo durante el Prime Day 2022, lo que hace que el evento de este año sea el más grande de la historia de Amazon. Además, más compras significan más ahorros: los miembros de Prime ahorraron más de $1,7 mil millones, más que en cualquier evento anterior del Prime Day.

Este año ha sido el evento más grande de Prime Day para los socios vendedores de Amazon, la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas, cuyo crecimiento de ventas en la tienda de Amazon superó al negocio minorista de Amazon. Los clientes gastaron más de $3 mil millones en más de 100 millones de artículos de pequeñas empresas, incluidas las participantes del concurso “ gana a lo grande al apoyar lo pequeño.”

“Prime Day es una celebración de nuestros miembros de Prime, quienes esperan este evento todos los años, y estamos encantados de haberles brindado, nuevamente, ahorros increíbles”, dijo Doug Herrington, CEO de Amazon Worldwide Stores. “ Este evento especial es posible gracias al apoyo de nuestros empleados, proveedores, así como vendedores, y quiero agradecerles a todos por haber realizado un Prime Day memorable”.

“ Estábamos fascinados de asociarnos con Amazon para Prime Day este año”, dijo Rob Jackson, de Ujamaa Lighting, una empresa de bombillas de bajo consumo y de alta calidad con sede en Austin, Texas. “Ser parte de Amazon le ha brindado a Ujamaa exposición a muchos clientes nuevos más allá de los de nuestra comunidad local, lo que ha sido invaluable para este pequeño negocio de padre e hijo. Le agradecemos a Amazon por su esfuerzo al promocionar las pequeñas empresas y esperamos seguir trabajando con ellos en el futuro”.

Las tendencias de compra en todo el mundo y en los EE. UU. en torno al evento récord de Prime Day de Amazon incluyen:

Tendencias mundiales de Prime Day

Compras

Los miembros de Amazon Prime de todo el mundo compraron más de 100.000 artículos por minuto durante el evento Prime Day de este año.

Algunas de las categorías más vendidas en todo el mundo este Prime Day fueron Dispositivos de Amazon, Electrónica de Consumo y Hogar.

Los miembros de Prime en todo el mundo realizaron la mayor cantidad de compras durante todo el evento de Prime Day entre las 9am – 10am PT del martes, 12 de julio.

Algunos de los artículos más vendidos en todo el mundo este Prime Day fueron de marcas de belleza premium, como LANEIGE y NuFACE; Apple Watch Series 7; pañales y toallitas de Pampers y The Honest Company; artículos de cocina de Rachael Ray, Le Creuset y Hamilton Beach; juguetes de VTech y LeapFrog; suero de colágeno de Vital Proteins; ropa y accesorios de Levi’s; productos de lavado de coches de Chemical Guys; y productos para mascotas de NUTRO, TEMPTATIONS y GREENIES.

Desde que comenzaron las compras del Prime Day el 12 de julio, los dispositivos Fire TV, Echo y Blink seleccionados fueron algunos de los artículos más vendidos en Amazon en todo el mundo.

Pequeñas empresas

Los clientes apoyaron a las pequeñas empresas durante las tres semanas previas al Prime Day, generando más de $3 mil millones en ventas para las pequeñas empresas que participaron en el concurso “ gana a lo grande al apoyar lo pequeño.”

Los clientes compraron más de 100 millones de artículos de pequeñas empresas en las tres semanas previas al Prime Day.

Tendencias de Prime Day en EE. UU.

Compras

Los miembros de Prime en EE. UU. compraron más de 60.000 artículos por minuto durante el evento Prime Day de este año.

Los miembros de Amazon Prime hicieron la mayor cantidad de compras durante el evento de Prime Day entre las 8pm – 9pm PT del miércoles, 13 de julio.

Algunas de las categorías más vendidas en EE. UU. este Prime Day fueron Electrónica de Consumo, Artículos Básicos para la Casa y Hogar.

Algunos de los artículos más vendidos en EE. UU. este Prime Day fueron marcas de belleza premium, como LANEIGE y NuFACE; Apple Watch Series 7; cepillos de dientes eléctricos Crest Teeth Whitening y Oral-B; ropa para niños y bebés de Simple Joys by Carter’s; loncheras Bentgo Kids; ropa y accesorios de Levi’s; aspiradoras, purificadores de aire y fregadoras de vapor de Shark; auriculares de Beats by Dre; ropa y equipos para el aire libre de Coleman, Marmot y ExOfficio; y juguetes de construcción como juegos de LEGO, Magna-Tiles y PLAYMOBIL.

Los clientes de EE. UU. aprovecharon el Prime Day para celebrar el verano, comprando más de 1,2 millones de pares de gafas de sol y más de 1 millón de trajes de baño.

Desde que comenzaron las compras del Prime Day el 12 de julio, algunos dispositivos Fire TV, Echo y Blink fueron algunos de los artículos más vendidos en Amazon en EE. UU.

Pequeñas empresas

Durante las tres semanas previas al Prime Day, los clientes compraron en los pequeños negocios incluidos en el concurso “ gana a lo grande al apoyar lo pequeño” de los 50 estados de EE.UU., siendo los de Delaware, Nueva York y Wyoming los que más ventas per cápita registraron.

Amazon Live

Las transmisiones del Prime Day de Amazon Live tuvieron más de 100 millones de visualizaciones.

Miles de creadores retransmitieron durante el Prime Day 2022.

Todos los días son mejores con Amazon Prime

Amazon Prime ofrece lo mejor en compras y entretenimiento a más de 200 millones de miembros de pago en todo el mundo. En EE. UU. se incluye acceso ilimitado a películas galardonadas y episodios de TV con Prime Video, audio sin anuncios de 2 millones de canciones, más miles de emisoras y playlists con Amazon Music, juegos gratuitos con Prime Gaming, más de 3000 libros y revistas con Prime Reading, almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos e increíbles ahorros con Prime Day. Amazon Prime fue creado con el objetivo de brindar envíos gratis, rápidos e ilimitados. Los miembros Amazon Prime disfrutan de ultrarrápidas entregas y retiros de comestibles de Amazon Fresh y Whole Foods Market en más de 5000 ciudades y áreas, entrega gratis el mismo día en miles y miles de artículos en más de 90 áreas metropolitanas principales y entrega gratis en un día, de costa a costa, de más de 20 millones de artículos. Los miembros Amazon Prime también reciben entrega gratis en dos días en recetas de Amazon Pharmacy, así como ahorros en medicamentos con receta en más de 60.000 farmacias participantes en EE. UU. Para unirte a Amazon Prime o comenzar una prueba gratis, visita amazon.com/prime.

