Prieto presenta la batería más rápida en el mundo, que se carga en 3 minutos

Carga completa en 3 minutos y al 50 % en 90 segundos



Funciona desde –30 grados C hasta +100 grados C



Diseño patentado que no se incendia

FORT COLLINS, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Prieto Battery, Inc. líder mundial en tecnología avanzada de baterías de iones de litio, ha presentado el prototipo más reciente de su batería interdigitada 3D patentada, que ofrece un rendimiento revolucionario:

Carga hiperrápida en 3 minutos.

Funciona y se carga a temperaturas extremadamente bajas (–30 grados C) y altas (+100 grados C).

No es inflamable.

Un laboratorio de pruebas de baterías acreditado por terceros evaluó y valido las tres características de la batería de iones de litio de Prieto.

Carga hiperrápida

“La batería de Prieto se cargará más rápido de lo que usted puede llenar el depósito de combustible de su automóvil”, afirmó Mike Rosenberg, CEO de Prieto. “Cuando carga su automóvil más rápido que lo que puede demorar llenar el depósito de combustible, la autonomía deja de ser un impedimento y todo el mundo se convierte en un potencial comprador de un VE”.

Gracias a su arquitectura 3D, la batería de Prieto se carga completamente en tres minutos y alcanza una carga del 50 % en 90 segundos, independientemente de su tamaño.

“Una carga de tres minutos cambia fundamentalmente la forma en que las empresas pueden diseñar sus productos y cómo los utilizan los consumidores”, agregó Rosenberg.

Funcionamiento a temperaturas extremas en cualquier condición meteorológica

La batería de Prieto 3D ofrece el funcionamiento a temperaturas más extremas del sector. No solo funciona a –30 grados C (-22 grados F), sino que también se carga a esa temperatura. La batería también funciona y es segura a temperaturas de hasta +100 grados C (212 grados F).

“La batería de Prieto es la única que conocemos que no solo funciona, sino que también se carga a –30 grados Celsius”, explica Rosenberg. “Como pudimos comprobar el pasado invierno, cuando el frío extremo azotó Norteamérica, muchas personas se quedaron varados con sus vehículos eléctricos. Nuestra batería habría permitido a estos VE seguir funcionando y cargándose, infundiendo confianza a los conductores para que confíen en sus VE incluso en temperaturas extremas”.

No inflamable

La arquitectura 3D y el diseño de Prieto garantizan que la batería no es inflamable ni combustible. Un laboratorio de terceros llevó a cabo la prueba estándar de referencia “prueba de penetración de clavos” en la batería de Prieto que no dio lugar a ningún incendio o explosión, y la batería siguió funcionando.

“La batería de Prieto funciona de forma segura y no se incendia como las baterías tradicionales de iones de litio”, afirma Rosenberg. “La arquitectura 3D y los materiales que utilizamos garantizan que nuestras baterías no experimentarán fugas térmicas ni incendios, lo que da tranquilidad a los consumidores”.

Tecnología 3D interdigitada

“Nuestra fundadora, la Dra. Amy Prieto, reimaginó toda la arquitectura de una batería convencional y desarrolló la primera batería 3D interdigitada”, afirmó Rosenberg. “Estamos presentando una mejor arquitectura y un mejor proceso, lo que se traduce en una mejor batería y una experiencia superior para el consumidor. Esta es realmente la próxima evolución que redefinirá la forma en que alimentamos nuestras vidas”.

La arquitectura 3D de Prieto es completamente diferente de todas las demás baterías. Las baterías actuales utilizan una arquitectura 2D que tiene décadas de antigüedad y que siempre debe hacer concesiones entre el almacenamiento de energía y la carga rápida. En las baterías 2D, la energía solo puede fluir en una dirección a través de un plano bidimensional. Para cargarse, los iones de litio deben fluir de una superficie a otra, lo que supone serias limitaciones. Las baterías 2D más gruesas almacenan más energía, pero los largos recorridos de los iones provocan una carga lenta. Las baterías 2D más finas pueden cargarse más rápido, pero no pueden almacenar mucha energía.

“Hemos acortado radicalmente la longitud de difusión en cualquier dirección, lo que lleva la carga a la hipervelocidad y proporciona más potencia y almacenamiento de energía que las baterías 2D”, afirma la Dra. Prieto, fundadora y directora tecnológica de Prieto. “El núcleo de nuestra batería parece una fina esponja de cobre, y los iones solo tienen que viajar de una hebra a la siguiente, una fracción de la distancia en las baterías 2D tradicionales”.

La batería de Prieto está diseñada para proporcionar cinco veces la densidad de potencia (tasa de descarga de 20C) y hasta tres veces la densidad de energía de las baterías 2D convencionales. Se puede adaptar a cualquier tamaño o aplicación, por lo que es ideal para todo tipo de aplicaciones, desde vehículos eléctricos a herramientas eléctricas, pasando por dispositivos médicos, teléfonos móviles y pequeños electrodomésticos.

Fabricación sencilla y rentable

La nueva batería de Prieto presenta una ventaja de fabricación única, ya que se fabrica con materiales sostenibles de bajo costo y mediante un proceso sencillo y escalable. Prieto utiliza un proceso probado de galvanoplastia al agua a temperatura ambiente y su proceso no requiere salas secas, salas blancas ni otros equipos costosos.

“Desde el primer día di prioridad a la fabricación antes que al diseño de la batería, y sabía que para reimaginar la batería primero tendríamos que simplificar la producción para ampliarla de forma rápida, eficiente y asequible”, afirmó la Dra. Prieto.

El rendimiento actual de la fabricación en laboratorio de Prieto es superior al 90 %.

“Ahora nos centramos en la comercialización, ya que estamos ultimando los planes para construir nuestra planta piloto de fabricación”, dijo Rosenberg. “Nuestras altas tasas de rendimiento, combinadas con nuestro sencillo y familiar proceso de fabricación utilizado en muchas otras industrias, se traducirán en última instancia en costos mucho más bajos que las baterías tradicionales de iones de litio y nos da un gran grado de confianza”.

Prieto está actualmente en conversaciones para la fabricación y aplicaciones con socios potenciales.

Acerca de Prieto

Prieto ha desarrollado una batería de iones de litio interdigitada en 3D que ofrece un rendimiento transformador, como carga hiperrápida, funcionamiento a altas temperaturas y seguridad, a un costo competitivo. Su batería se adapta a todas las formas y tamaños para su uso en vehículos eléctricos, electrónica de consumo y equipos comerciales. Prieto también ha patentado un proceso único de fabricación por galvanoplastia que utiliza materiales no tóxicos sin necesidad de instalaciones altamente especializadas. La empresa se fundó en 2009. El laboratorio y la sede de Prieto están en Fort Collins (Colorado). Visite prietobattery.com.

Acerca de la Dra. Amy Prieto

La Dra. Prieto es la fundadora y directora de tecnología de Prieto. Se doctoró en Química por la Universidad de California, Berkeley, y completó su trabajo posdoctoral en la Universidad de Harvard. Recibió el premio Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers por esta tecnología de baterías y cuenta con el reconocimiento de Smithsonian Institution, donde su innovación está expuesta en su museo de Washington, D.C.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Lisa Metzger



lisametzger@avocetcommunications.com

John Hall



john@avocetcommunications.com