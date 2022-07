Prestigioso centro médico académico de la Costa Oeste renueva un acuerdo plurianual de seis cifras para brindar servicios administrados de privacidad y seguridad.

CynergisTek proporcionará sus emblemáticos servicios del Programa de Socios de Asistencia y Cumplimiento (CAPP) y de Gestión de Seguridad de Proveedores (VSM) a un sistema médico académico líder

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–CynergisTek, Inc. (NYSE de EE. UU.: CTEK), empresa líder en ciberseguridad, privacidad, cumplimiento normativo y auditoría de Tecnología de la Información (TI) que ayuda a las organizaciones de industrias altamente reguladas a abordar problemas emergentes de seguridad y privacidad, anuncia una extensión plurianual con un centro médico académico de más de 500 camas ubicado en California. A través de esta asociación continua, CynergisTek proporcionará a este cliente su servicio emblemático del Programa de Socios de Asistencia y Cumplimiento (Compliance Assist Partner Program, CAPP). Este servicio está diseñado para brindar una participación continua a través de servicios administrados de ciberseguridad, como una evaluación de riesgos empresariales, servicios de asesoramiento, evaluación de controles de seguridad de interoperabilidad, pruebas de penetración, evaluación de dispositivos médicos y gestión de seguridad de proveedores para evaluar el riesgo de terceros e informar al respecto.

El equipo de expertos de CynergisTek continuará ayudando a este cliente a fortalecer su programa general de gestión de riesgos, a satisfacer los requisitos de cumplimiento normativo y a lograr su objetivo de mejorar la madurez general de sus controles de ciberseguridad.

“Nos entusiasma esta asociación a largo plazo porque nos permite demostrar nuestro valor como una extensión de los equipos de cumplimiento normativo, privacidad y ciberseguridad de nuestros clientes. Esperamos con ansias seguir con nuestra asociación en este trayecto hacia la mejora de la madurez de su programa de riesgo cibernético, de una forma significativa al evaluar, validar y asesorar sobre las amenazas a la ciberseguridad y ayudar a fortalecer sus programas en general”, comentó Dave Bailey, vicepresidente de Servicios de Seguridad en CynergisTek.

“Esta renovación marca más de una década de servicio a esta excelente institución y refleja las alianzas sólidas y duraderas que buscamos construir con nuestros clientes. Durante los últimos 10 años de trabajo con esta organización, la hemos visto invertir significativamente en la mejora de su postura y cultura de seguridad. Este tipo de compromiso y esfuerzo a nivel organizacional por crear un programa proactivo la convierte en el tipo de socio con el que disfrutamos trabajar y a quien nos da gusto prestarle servicios”, expresó Mac McMillan, director ejecutivo de CynergisTek.

Acerca de CynergisTek, Inc.

CynergisTek es una firma de consultoría de ciberseguridad muy bien calificada que ayuda a las organizaciones de industrias altamente reguladas, incluidas las del sector de atención de la salud, gubernamental y financiero, a abordar problemas emergentes de seguridad y privacidad. CynergisTek combina inteligencia, experiencia y una metodología distintiva para validar la postura de seguridad de la empresa y garantizar que el equipo esté entrenado, preparado y sea resiliente ante las amenazas. Desde 2004, CynergisTek se ha dedicado a contratar y retener expertos que aportan experiencia de la vida real y cuentan con certificaciones avanzadas para apoyar y educar a la industria mediante la contribución a asociaciones pertinentes de la industria. Para obtener más información, visite www.cynergistek.com o síganos en Twitter o LinkedIn.

Nota de advertencia sobre las declaraciones a futuro

Este comunicado contiene algunas declaraciones a futuro relacionadas con la actividad comercial de CynergisTek. Estas declaraciones a futuro se engloban dentro del significado del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas, (la “Ley de Valores”) y el Artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus enmiendas, (la “Ley de Intercambio”) y pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, como “cree”, “espera”, “anticipa”, “podría”, “pretende”, “puede”, tiempos verbales futuros o hipotéticos o expresiones similares. Tales declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres, incluidas, entre otras, las incertidumbres relacionadas con el desarrollo de productos o servicios; ciclos de ventas largos e inciertos; la capacidad de obtener o mantener la protección de la propiedad intelectual de propiedad exclusiva; requerimientos futuros de capital; competencia de otros proveedores; la capacidad de los proveedores de la Empresa para continuar abasteciendo a la Empresa con suministros y servicios bajo condiciones y precios comparables; la capacidad de la Empresa para competir con éxito e introducir mejoras y nuevas características que logren la aceptación del mercado y que se mantengan al día con los desarrollos tecnológicos; la capacidad de la Empresa para mantener su marca y reputación y de retener o reemplazar a sus clientes importantes; riesgos de ciberseguridad y riesgos de daños e interrupciones en los sistemas de tecnología de la información; la capacidad de la Empresa para retener a miembros clave de la gerencia e integrar con éxito a nuevos ejecutivos; la capacidad de la Empresa para completar adquisiciones, inversiones estratégicas, entrar en nuevas líneas de negocios, desinversiones, fusiones u otras transacciones en términos aceptables, o en absoluto; riesgos e incertidumbres potenciales relacionados con el impacto actual y final de la pandemia de COVID-19, incluidas las acciones que puedan tomar las autoridades gubernamentales para contener el brote de COVID-19, o para abordar su impacto, así como los impactos negativos potenciales de esta pandemia en la economía global y los mercados financieros; el impacto económico general de la guerra en curso en Ucrania, incluido el impacto de las sanciones relacionadas impuestas por el gobierno de los EE. UU. y los gobiernos de otros países, y el impacto de posibles represalias como consecuencia de la guerra en Ucrania y cualquier sanción relacionada; y otros factores que pueden provocar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los descritos en este documento como anticipados, supuestos, estimados o esperados. Algunos de estos riesgos e incertidumbres se describen o se describirán de manera más detallada en las presentaciones de los Formularios 10-K y 10-Q de la Empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que están disponibles en http://www.sec.gov. Dados los riesgos e incertidumbres, los lectores no deben depositar una confianza indebida en ninguna declaración a futuro y deben tener en cuenta que las declaraciones son predicciones de resultados futuros que pueden no ocurrir según lo previsto. Muchos de los riesgos enumerados anteriormente se han agravado, y podrían agravarse más, por la pandemia de la COVID-19, incluido su impacto en la industria de la atención médica, o por la guerra en curso que hay en Ucrania. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquellos anticipados en las declaraciones a futuro, así como de los resultados históricos, debido a los riesgos e incertidumbres que se describen aquí y a otros que no se anticipan en este momento. CynergisTek no asume obligación alguna (y renuncia expresamente a cualquier obligación) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra circunstancia.

