Press Ganey anuncia sus planes para adquirir Forsta, líder en el Magic Quadrant™ de Gartner® 2021 en la categoría de “Voz del cliente”, con la meta de acelerar la innovación en el sector mundial de la experiencia en el cuidado de la salud

El gigante del cuidado de la salud dará un fuerte impulso a su oferta de productos y revelará perspectivas más especializadas para sus clientes con la tecnología en experiencia humana (HX) de Forsta

BOSTON, LONDRES Y OSLO, Noruega–(BUSINESS WIRE)–Press Ganey, líder reconocido en el sector de experiencia de pacientes, miembros, empleados y consumidores en todo el ecosistema del cuidado de la salud, anunció hoy sus planes para adquirir Forsta, proveedor líder del sector a nivel mundial de tecnología para la experiencia del cliente e investigación del mercado. Forsta fue nombrado líder en el Magic Quadrant™ de Gartner® del 2021 para la categoría “Voz del cliente”. Se espera que la transacción se cierre en el primero o segundo trimestre calendario de 2022, sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre ordinarias.

“Esta alianza propulsa a Press Ganey a un nuevo futuro. Nuestra experiencia inigualable en la consultoría en el cuidado de la salud, así como en análisis y datos propios, pronto se nutrirá de incluso más innovación y velocidad con la experiencia y la plataforma de tecnología para la investigación de clase mundial de Forsta”, señaló Patrick T. Ryan, presidente y director ejecutivo de Press Ganey. “Es una gran alegría recibir a Forsta en la familia de Press Ganey. Es un gran salto hacia el futuro que ayudará a nuestros clientes a hacer mejor su trabajo todos los días”.

Esta combinación impulsa a Press Ganey en su trayecto para la integración de tecnología de vanguardia centrada en las personas su reconocido liderazgo intelectual y experiencia de gestión en el cuidado de la salud. Los clientes de Press Ganey tendrán acceso a un conjunto aún más potente de opciones de tecnología en de experiencia del cliente (CX), experiencia del empleado (EX) e investigación del mercado (MR) en la plataforma integral de Forsta. Forsta aporta, además, un gran nivel de conocimientos en mercados verticales del sector como los de comercio minorista, servicios financieros, viajes y hotelería, tecnología, entretenimiento y bienes de consumo. La empresa trabaja con marcas líderes a nivel mundial, entre las que se incluyen Avon, Best Buy, Canon, eBay, Heathrow Airport y Mars, Inc.

Para Forsta, la unión con Press Ganey, pionero en el desempeño de avanzada del cuidado de la salud, le permitirá acceder a inversiones, oportunidades de crecimiento y consultoría especializada, además de experiencia en la gestión de cambios en todo el complejo ecosistema del cuidado de la salud. Press Ganey le brinda a Forsta los recursos para continuar innovando, a un ritmo acelerado. Además, las capacidades ene CX y EX, estándares de referencia, de Press Ganey en el sector del cuidado de la salud, aportarán a Forsta con décadas de experiencia en este mercado vertical.

“Press Ganey fue la primera empresa en reconocer realmente y responder a la importancia de la experiencia del paciente. La empresa continúa siendo líder en la innovación en este campo. Es un placer unirnos a una empresa con una filosofía corporativa con miras al futuro, de gran reputación y con un participación activa en relación a los beneficios que le aportará esta inversión a nuestros clientes”, señaló Kyle Ferguson, director ejecutivo de Forsta.

Juntos, Press Ganey y Forsta prestan servicios en el ámbito de experiencia y perspectivas especializadas a millones de organizacions:

El 100 % de los receptores del Cuadro de Honor de las categorías “Mejor hospital” y “Mejor hospital de niños” según U.S. News & World Report usan Press Ganey.

usan Press Ganey. Press Ganey gestiona aproximadamente 476 millones de participaciones de pacientes al año.

La plataforma HX (experiencia humana) de Forsta presta servicios a 5000 clientes en más de 100 países en todo el mundo.

Forsta bindra apoyo a 9 de las 10 agencias de investigación del mercado más importantes del mundo.

“Esta acción representa la culminación de las inversiones de Press Ganey no solo para ser líder del sector del cuidado de la salud, sino para también ser líder en la tecnología de la experiencia. La plataforma HX de Forsta permitirá a Press Ganey a dar un salto cuántico en nuestras soluciones de tecnología para nuestros clientes”, señaló Darren Dworkin, director principal de estrategia de Press Ganey. “Juntos, haremos que la próxima generación de experiencia de pacientes y clientes sea aún mejor, más amplia y esté verdaderamente orientada a las personas”.

Acerca de Press Ganey

Press Ganey inventó el movimiento para la mejora del desempeño en el cuidado de la salud hace más de 35 años . Hoy, ofrece un conjunto integrado de soluciones que abordan la seguridad, excelencia clínica, experiencia del paciente y participación de la fuerza laboral. La empresa trabaja con más de 41 000 centros para el cuidado de la salud en su misión de reducir el sufrimiento y mejorar la resiliencia de los cuidadores para mejorar el estado general de seguridad, calidad y experiencia del cuidado.

Acerca de Forsta

Forsta es una Plataforma de Tecnología de Investigación y Experiencia que reúne y analiza datos, y traduce los resultados en acciones que pueden compartirse para informar la toma de decisiones e impulsar el crecimiento. La tecnología de Forsta está diseñada para descubrir, analizar y compartir perspectivas inteligentes con un potencial de acción real, y ayudar a las organizaciones a comprender mejor las experiencias humanas integrales de sus audiencias.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medios de comunicación:

Press Ganey

Ty Fiesel (MP&F)



tfiesel@mpf.com

+1 615 259 4000

Forsta – EE. UU.

Theresa Tepper



Directora Global de Comunicaciones



theresa.tepper@forsta.com

Forsta – UE y RU

Sallyanne Heywood



sallyanne@harveyheywood.com

+44 7884 187 074