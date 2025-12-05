Presiones de EEUU para evitar relación India y Rusia son ignoradas: avanza el TLC que excluye el dólar 

India y Rusia acuerdo de libre comercio es el tema central de una nueva etapa en las relaciones internacionales. En medio de tensiones geopolíticas y bajo la presión de Estados Unidos, ambos países están avanzando hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) que podría cambiar el panorama económico de Eurasia y tener impacto mundial.

El pasado miércoles, delegaciones de ambos países se reunieron para dar pasos concretos hacia este acuerdo, según lo reportado por agencias.

La iniciativa surge después de un incremento en la cooperación económica desde el inicio de la guerra en Ucrania, con India aumentando significativamente sus importaciones de petróleo ruso.

A pesar de las advertencias de Washington, que ve con recelo el fortalecimiento de las relaciones comerciales India Rusia, funcionarios de ambos gobiernos reiteran que priorizarán el beneficio mutuo.

¿Cómo puede afectar este acuerdo a América Latina?



El posible TLC entre India y Rusia podría tener implicaciones indirectas para América Latina, ya que abre oportunidades de nuevos mercados y alianzas económicas.

Expertos indican que países latinoamericanos podrían encontrar en este bloque una alternativa frente a la hegemonía de las potencias occidentales.

La presión Estados Unidos se ha intensificado, pero los gobiernos de Nueva Delhi y Moscú mantienen su postura independiente.

Esta situación es similar a lo que se observa en otros escenarios internacionales, como lo sucedido recientemente con la cumbre del G20 y el rol de países emergentes.

Mientras tanto, analistas estiman que las negociaciones continuarán en los próximos meses, y un acuerdo final podría estar más cerca de lo esperado.

Además, organizaciones internacionales observan de cerca cómo esta alianza podría redibujar las rutas comerciales globales.